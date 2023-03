Piega perfetta mentre dormi? Con questi metodi ti svegli con i capelli perfetti

Fonte: iStock

Svegliarsi al mattino con i capelli degni di una principessa? No, non è più un sogno ma anzi è molto più semplice di quanto possiate immaginare. Infatti, esistono tantissime tecniche diverse per fare la piega alla vostra chioma mentre dormite. Le ore notturne porteranno il vostro sonno di bellezza a un nuovo livello: skincare specifica, maschere mani e/o piedi e ora anche i capelli arrotolati e bloccati in vari modi, lontani da occhi indiscreti, per risvegliarsi al top. Questi metodi per la messa in piega overnight sono un’ottima alternativa agli strumenti caldi, dunque sono molto più salutari per i nostri capelli, che potranno così essere definiti come desideriamo senza doverli sottoporre allo stress di ferri e pieghe. Vediamo insieme come fare per raggiungere il risultato desiderato.

I migliori metodi per mettere in piega i capelli mentre dormi

Queste tecniche per mettere in piega i capelli senza calore sono perfette per chi ha capelli lisci o lisciati oppure mossi. Aiutando a dare corpo, volume e definizione, enfatizzando la forma naturale della chioma o dandole una piega diversa e perfezionata. Non sono invece sempre adatte alle ricce che vogliono mantenerli al naturale, che potrebbero rovinare la naturale definizione. Insomma, a ciascuna la sua: per ogni risultato desiderato c’è la tecnica giusta.

Capelli lisci

Partiamo subito da una dei sogni di molte ragazze, ovvero quello di mantenere i propri capelli sempre lisci e senza tracce di crespo. Se avete stirato i capelli prima di dormire, quello che dovrete fare sarà legare i capelli in una morbida coda bassa o ancora meglio in un chignon basso e non tirato utilizzando un elastico di seta, che non lascerà il segno, quindi proteggere i capelli in una cuffia del medesimo tessuto. In questo modo i capelli mantengano la propria forma senza rovinarsi né spettinarsi. Se invece desiderate stirare i capelli a tutti gli effetti senza l’utilizzo del calore, allora potete provare il metodo della ruota svedese.

I capelli devono essere ancora umidi e per prima cosa si fissa la ciocca posteriore più in alto con un bigodino, dopodiché si inizierà a lavorare partendo dalla nuca o dalla parte laterale: si prendono sezioni di capelli lunghe ma sottili, si pettinano bene e si portano dall’altra parte della testa fissandole con dei becchi o delle forcine. Si può dare un colpo di phon una volta che è stata sistemata tutta la chioma in questa sorta di ruota, quindi si indossa una retina o un nastro di cotone in modo che i capelli possano asciugarsi e si va a letto. Al risveglio togliendo delicatamente le forcine, scoprirete che sono perfettamente lisci: per fissare il tutto, mettete sul palmo qualche goccia di olio, scaldatelo e poi passatelo delicatamente con le dita sulle lunghezze.

Beach waves o mossi

Ognuno ha il proprio modo di intendere la piega mossa, chi più strutturata, chi invece più morbida, ovvero effetto beach waves, o ancora chi ama le onde strette in stile sirena. Per ottenere questo look ci sono tantissimi metodi diversi. Quello più attuale ed efficace nonché virale sui social è quello della cintura dell’accappatoio, che può essere sostituita dai tubi in raso o da fasce in spugna e tessuti delicati studiati apposta per creare i boccoli notturni in maniera davvero easy. Dopo aver lavato i capelli, quando sono asciutti al 90-95% e dopo aver applicato tutti i prodotti di styling si pettinano bene e si dividono con una riga centrale, quindi si posiziona lo strumento prescelto sopra la testa e si fissa con un mollettone.

Ora non dovete fare altro che partire dall’altro con una ciocca e arrotolarla intorno al tessuto o al tubo andando in senso esterno rispetto al vostro viso, quindi una volta fatto il giro includete un’altra ciocca, via a via finché non avrete attorcigliato tutto la chioma, fissando il tutto con un elastico. Annodate le due estremità dietro la nuca e siete pronte per dormire comodamente, infatti, questo metodo è uno dei più confortevoli. Con il medesimo principio potete arrotolare i capelli in calze, foulard, strisce di tessuto, leggings: il risultato sarà sempre quello di onde perfette, che risulteranno più definite in base a quanto piccole saranno le ciocche che prenderete e a quanto strette una volta arrotolate. Al mattino, sciogliete il tutto e utilizzate le dita per pettinare e aprire le onde, fissando tutto con la lacca.

Ottima tecnica anche i bigodini morbidi in spugna o gommapiuma, che possono essere di varie forme a seconda del marchio, o quelli in tubo grandi: quest’ultimi sono più comodi se legate i capelli altissimi e li applicate solo sulla coda, così da non aver fastidio durante la notte. Potete anche provare la classica fascia per capelli, posizionata però in orizzontale, ovvero che passa sulla fronte, quindi arrotolare le ciocche. Se invece che le onde, però, preferite un effetto ondulato più frisé, niente batte una bella treccia alla francese o due laterali: semplice ma d’effetto, è una tecnica ideale anche per dare volume e creare texture come base per le acconciature.

Capelli ricci

Se i vostri capelli mossi, per esempio, volete portarli a un nuovo livello o semplicemente volete definire il vostro riccio, allora in questo caso sempre sui capelli quasi completamente asciutti potete utilizzare bigodini stretti, sia a tubo che classici, bigodini a rete dalla forma a spirale oppure un’altra tecnica molto valida e dal sapore vintage è quella che prevede di arrotolare ogni singola ciocca su se stessa e quindi fermarla alla testa con una forcina oppure un elastico molto piccolo stretto.

C’è bisogno di molta pazienza poiché vanno lavorate porzioni di capelli piuttosto piccole per ottenere il ricciolo, arrotolandole su due dita e quindi fermate. Ricordatevi sempre di utilizzare una cuffia, una retina o un foulard per tenere il tutto al proprio posto ed essere confortevole durante il sonno.