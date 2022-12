Schiuma per capelli ricci: come si usa e qual è la migliore da acquistare

Fonte: iStock La miglior schiuma per capelli ricci

I capelli ricci sono bellissimi, ma che difficoltà tenerli a bada! Andare dal parrucchiere, d’altra parte, non è l’alternativa più pratica per tutte. Per fortuna, ci sono tanti prodotti che possono aiutarvi nell’impresa (quasi) impossibile di avere una chioma voluminosa, nutrita e ben definita, priva del fastidioso effetto crespo. Scopriamo qual è la miglior schiuma per ricci, in base alle esigenze di ogni capello.

Revlon, schiuma anti-crespo

Da uno dei marchi più famosi per la cura dei capelli, arriva la schiuma perfetta per avere ricci sempre ben definiti e morbidi. Revlon è una crema styling che non lascia tracce e garantisce una lucentezza naturale per tutto il giorno. E la sua formula anti-crespo respinge l’umidità, così da avere sempre una piega in ordine e disciplinata.

Offerta Schiuma anti-crespo Revlon Ricci sempre al proprio posto, morbidi ed elastici: l'effetto anti-crespo è wow!

Nivea, per capelli ricci più a lungo

Con un rapporto qualità-prezzo fantastico, la schiuma per capelli ricci Nivea è la scelta ideale per chi non ha esigenze particolari. Grazie ad una formula arricchita con pantenolo e vitamina B3, nutre a fondo e rafforza le fibre capillari proteggendole dai danni causati dal calore. Inoltre permette di avere splendidi ricci che durano a lungo, senza bisogno di alcun ritocco.

Offerta Schiuma tenuta 24 ore Nivea Mai più ricci disordinati: il prodotto perfetto per tutta la giornata

Wella, mousse super nutriente

I capelli ricci hanno bisogno di essere sempre nutriti e ben idratati. Wella propone una mousse sofficissima, che non appiccica e lascia degli splendidi riccioli definiti, morbidi ed elastici. La sua formulazione aiuta a prevenire la disidratazione del fusto capillare durante l’asciugatura e l’utilizzo degli strumenti per la piega. Potrai dire addio all’effetto crespo e avere persino una luminosità super!

Offerta Mousse nutriente Wella Modella i capelli ricci senza appesantirli, per un effetto-luce meraviglioso

Catwalk by TIGI, crema arricciante

La crema Catwalk by TIGI ha una texture simile al gel, che aiuta a disciplinare anche i ricci più ribelli: è l’ideale per avere capelli definiti a lungo, senza rinunciare a morbidezza e luminosità. Ne basta davvero pochissima per separare i riccioli e renderli così più scolpiti, con un effetto che dura per tutta la giornata.

Crema arricciante Catwalk by TIGI Il tuo alleato di bellezza per ricci morbidi e luminosi

Paul Mitchell, ricci definiti e voluminosi

Cerchi un effetto come appena uscita dal parrucchiere? La schiuma Paul Mitchell ha una tenuta extra strong e scolpisce i capelli ricci in pochi istanti, per un’acconciatura da favola. È un concentrato di ingredienti emollienti, che lasciano i capelli morbidi e ben idratati, dal gradevole odore fruttato.

Offerta Schiuma extra strong Paul Mitchell Ricci definiti come dal parrucchiere e tenuta estrema: il tuo mai più senza

Come si usa la schiuma per capelli ricci

Abbiamo visto quali sono i migliori prodotti per capelli ricci, ma come usarli per ottenere il massimo risultato? Generalmente, la schiuma va applicata sulla chioma ancora bagnata e appena tamponata, affinché le fibre capillari assorbano i suoi ingredienti. Dopo il normale shampoo, passate delicatamente un asciugamano sui capelli per eliminare l’acqua in eccesso, prendete una noce di mousse e spalmatela su tutta la lunghezza delle ciocche, dalla radice sino alle punte.

Non c’è bisogno di risciacquo: stropicciate i ricci con le mani per distribuire omogeneamente la schiuma e poi procedete con lo styling, come di consueto. Se volete un volume extra, applicate la schiuma a testa in giù e asciugate i capelli con il diffusore: avrete dei ricci ben definiti e un’acconciatura super professionale. Per avere capelli ricci perfetti anche in estate, invece, non perdete l’occasione di lasciarli asciugare all’aria aperta, così da ottenere un risultato più naturale.

