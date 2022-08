Spray anticrespo per capelli lisci, morbidi e setosi – senza risciacquo – a meno di 15 euro

Fonte: 123RF Gli spray anticrespo

Il clima estivo e l’umidità invernale non sono di certo i migliori alleati dei capelli secchi. Infatti, più l’aria è umida, più la chioma tende a incresparsi e puoi dire addio alla tua messa in piega. Se sei stanca di avere i capelli dall’aspetto arruffato come se ti fossi appena alzata dal letto, allora devi sapere che il prodotto che ti regalerà uno stile impeccabile è lo spray anticrespo.

Lo spray anticrespo dona morbidezza ai capelli

I capelli tendono a seccarsi a causa dello stress o dei trattamenti e hanno bisogno di essere idratati. Quando il clima è particolarmente umido, la chioma assorbe l’acqua e si inumidisce, creando l’antiestetico effetto frizz. Con lo spray anticrespo i capelli ricci o mossi potranno avere la giusta idratazione ed essere elastici e morbidi, mentre quelli lisci manterranno la piega, pronti per regalarti un look inconfondibile.

Il segreto dello spray anticrespo è quello di poter essere applicato senza risciacquo ogni volta che ne hai bisogno e a un prezzo davvero conveniente. Il risultato saranno capelli belli e disciplinati in poco tempo e low cost. Per ogni tipologia di capello c’è il prodotto più adatto.

Lo spray anticrespo per capelli morbidi e facili da pettinare

I capelli lunghi sono belli ma difficili da curare, infatti le ciocche tendono a formare nodi che non sono facili da districare, ma con lo spray anticrespo Uniqone della Revlon non dovrai più preoccuparti. La sua formula idratante arricchita da un piacevole profumo di fiori bianchi, si prende cura dei capelli e li rende facili da pettinare. Avrai una chioma lucente e morbida da sfoggiare in vacanza o in città, perché lo spray li protegge dai raggi UV, dal calore e previene le doppie punte.

Offerta Spray anticrespo Revlon Professional Uniqone I capelli saranno idratati, morbidi e facili da districare

Capelli extra lisci con lo spray anticrespo

Raffinati e trendy, i capelli lisci all’apparenza sembrano facili da gestire, ma basta un po’ di umidità e ti restituiscono un aspetto frizz e disordinato. Per dire per sempre addio all’effetto arruffato, lo spray anticrespo Biopoint Miracle Liss è il prodotto da avere assolutamente nel tuo beauty. La cheratina idrolizzata ricopre i capelli con una fibra protettiva e nello stesso tempo riempie le irregolarità, restituendo capelli nutriti e morbidi da accarezzare. Lo spray dalla texture soffice e senza risciacquo ti regala capelli extra lisci in pochi minuti per un risultato che dura fino a 72 ore.

Lo spray ai semi di lino adatto a tutti i tipi di capelli

Lisci, ricci o mossi, quando i capelli sono secchi diventano particolarmente sensibili all’umidità e per avere una piega perfetta in ogni situazione lo spray anticrespo Alkemilla non deve mancare nella tua beauty routine dedicata ai capelli. La formula ai semi di lino riesce a ridare elasticità alla chioma grazie agli acidi grassi e agli Omega 3 che idratano e rafforzano i capelli per un risultato morbido e setoso.



Spray anticrespo Alkemilla Per capelli morbidi, lucenti e senza l’effetto crespo

Lo spray anticrespo all’olio di Argan

Qualsiasi sia il tuo tipo di capello, il “nemico” comune è il crespo che rende la capigliatura gonfia, ruvida e difficile da gestire e Inebrya Ice Cream è lo spray anticrespo e senza risciacquo che protegge dall’umidità rendendo i capelli setosi e lucidi senza appesantirli. Il segreto è racchiuso nell’olio di Argan che, ricco di vitamine e antiossidanti, rigenera le fibre capillari rafforzandole. Puoi utilizzarlo sia sui capelli umidi sia su quelli asciutti, il risultato in ogni caso sarà sempre spettacolare.

Spray anticrespo e antirisciacquo Inebrya Ice Cream Le vitamine e gli antiossidanti preziosi dell’olio di Argan

