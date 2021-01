Elisabetta Gregoraci in vacanza con Briatore. E spunta una frase d’amore

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Elisabetta Gregoraci sorride in vacanza con Flavio Briatore e su Instagram spunta una frase d’amore misteriosa. La showgirl ha abbandonato la Casa del GF Vip all’inizio di dicembre per riabbracciare il figlio Nathan Falco, nato dal suo matrimonio con l’imprenditore. Nonostante il divorzio, Flavio ed Elisabetta sono rimasti uniti per il bene del figlio.

Non a caso hanno trascorso insieme le feste di Natale, testimoniando la ritrovata armonia, dopo qualche attrito a causa del GF Vip, con una foto pubblicata su Instagram. La showgirl non ha preso parte all’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini (come aveva già annunciato) ed è volata a Dubai per raggiungere Nathan Falco e Flavio Briatore che hanno trascorso negli Emirati Arabi il Capodanno.

Su Instagram, la showgirl si è mostrata felice e sorridente, mentre si diverte con Nathan e prende il sole in bikini. La possibile love story con Pierpaolo Pretelli, a cui si era avvicinata all’interno della Casa del GF Vip, sembra ormai sfumata. L’ex velino di Striscia la Notizia ha iniziato un flirt con Giulia Salemi, mentre la Gregoraci e Briatore sono sempre più uniti. Si è parlato spesso, anche nel corso del reality, di un possibile ritorno di fiamma fra i due.

La showgirl ha confessato che durante il lockdown Briatore le avrebbe confessato di provare ancora un sentimento nei suoi confronti, ma, almeno per ora, sembra difficile che i due possano tornare ad essere una coppia. “Lui per me è una persona troppo importante – aveva raccontato -, sono molto legata a lui e ancora oggi è come se non ci fossimo mai separati, trascorriamo ancora tanto tempo insieme e se continuiamo così non riusciremo mai ad andare oltre […] Non siamo riusciti a risolvere delle cose che hanno portato alla rottura e ho paura di fare peggio”.

Nel frattempo su Instagram, la Gregoraci ha pubblicato una frase d’amore che ha riacceso i gossip riguardo la sua vita sentimentale. “Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was”, ha scritto nelle Stories, pubblicando un selfie in cui sorride, direttamente da Dubai. Una frase che significa: “Perché eravamo solo bambini quando ci siamo innamorati, non sapendo cosa fosse” e che potrebbe raccontare un nuovo capitolo della sua vita.