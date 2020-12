GF Vip, Pierpaolo Pretelli bacia Giulia Salemi

editato in: da

Pierpaolo Pretelli bacia Giulia Salemi al GF Vip dopo giorni in cui i due si erano avvicinati molto. L’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa di Cinecittà ha cambiato gli equilibri all’interno del reality. Pretelli, che inizialmente era apparso molto preso dall’ex moglie di Flavio Briatore, ha legato con l’influencer e sembra che fra i due stia nascendo un sentimento. Nei giorni scorsi l’ex velino di Striscia la Notizia era apparso molto confuso. Dopo l’incontro con l’ex compagna Ariadna Romero aveva affermato di sentire ancora qualcosa per l’attrice, in seguito aveva parlato solo di una amicizia con Giulia.

L’atmosfera natalizia però ha fatto cambiare idea al modello e, complice il vischio comparso nella Casa del GF Vip, i due si sono scambiati in bacio passionale. “Siete sempre appiccicati. Sempre l’uno con l’altro – aveva commentato Stefania Orlando parlando con Giulia Salemi -. È innegabile. Te in braccio a lui, lui in braccio a te. Sotto la coperta insieme. Fate tardi la notte insieme. Ma perché dovete negare l’evidenza? Non c’è niente di male”. La gieffina però aveva cercato di evitare l’argomento: “Ci troviamo bene, parliamo, siamo amici – aveva ammesso -. Siamo tranquilli, ci divertiamo. Io sono una coccolona, sono così anche con te Tommaso”.

La Salemi non ha mai nascosto di avere difficoltà ad avvicinarsi a Pierpaolo Pretelli per via del suo passato al GF Vip. Nelle scorse edizioni infatti l’influencer aveva iniziato una love story con Francesco Monte, terminata poco dopo lontano dalle telecamere. “Non ho voglia di essere in mezzo in un meccanismo in cui non c’entro nulla – aveva confessato -. Non voglio essere una pedina. Poi Giacomo mi dice che ci sono le telecamere e che allora non dovevo venire qui. Quindi uno qui deve snaturarsi perché ci sono le telecamere. Ho iniziato a rivivere uno stato d’animo che ho già vissuto, l’angoscia e l’inquietudine di non saper cosa fare. Onde evitare che la gente possa pensare male o di essere messa in mezzo tra clippettine e clippettucce, io sono drastica e adesso a Pierpaolo parlo un decimo di quello che facevo prima”.