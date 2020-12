GF Vip, è scontro tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet

editato in: da

Liti e complicità sono all’ordine del giorno, al Grande Fratello Vip. E come sempre, l’ingresso di nuovi inquilini scombina i delicati equilibri che si sono pian piano creati all’interno della Casa. Per questo, tra Stefania Orlando e una delle ultime arrivate, Samantha De Grenet, si è manifestata sin da subito una forte rivalità.

La De Grenet ha varcato la celebre soglia rossa solamente una settimana fa, eppure le prime tensioni sono già nate. Nelle ultime ore, lei e la Orlando si sono scontrate a causa di piccole divergenze in cucina, e ben presto la loro è diventata una vera e propria lite, corredata di parole piuttosto pesanti. Tutto ha avuto inizio quando Stefania si è accorta che la new entry stava utilizzando delle teglie come scolapiatti, mentre era il suo turno al lavello.

“Queste servono per cucinare, non possiamo cambiare la loro destinazione d’uso” – ha sbottato la Orlando, accorrendo ad asciugare le teglie e mostrando a Samantha in che modo lei e gli altri inquilini sono abituati a scolare i piatti. Ma la De Grenet non ha accolto bene la ramanzina: “Quando lavo io, faccio come dico io. Non mi interessa quello che dici tu. Quanti anni credi che io abbia, dodici?”.

Il loro scontro è pian piano degenerato, tanto che sono volati alcuni insulti: “Abbassa un po’ la cresta” – ha commentato Stefania Orlando, suscitando l’ilarità di Samantha. E intorno a loro, gli altri inquilini hanno tentato di smorzare i toni. Pur separate, le due donne hanno continuato a ravvivare la lite nel corso di tutta la giornata. In giardino, la De Grenet si è lasciata andare ad un durissimo sfogo: “Io ho un figlio che mi guarda da casa, se vuoi fare dei giochetti te li fai da sola e non mi metti in mezzo. Essere attaccata da una psicopatica sul niente non mi sta bene”.

Non è d’altronde la prima volta che Samantha De Grenet si ritrova coinvolta in una polemica, nonostante sia arrivata davvero da pochissimo tempo. Il pubblico social, ad esempio, non ha gradito le sue parole a difesa di Filippo Nardi, espulso a causa delle pesanti battute che ha pronunciato nei confronti di diverse sue coinquiline – in primis Maria Teresa Ruta. La showgirl ha insomma già mostrato un carattere tutto pepe che potrebbe portare scompiglio tra gli altri concorrenti.