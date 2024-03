La verità di Samantha De Grenet: “Ho avuto una storia con Totti”

Fonte: IPA Francesco Totti e Samantha De Grenet

Spuntano le prime anticipazioni dell’intervista di Samantha De Grenet a Storie di donne al bivio, programma condotto da Monica Setta. L’appuntamento per il suo intervento completo è fissato per sabato 9 marzo. La chiacchierata andrà in onda alle ore 14.00 su Rai 2 e, stando a quanto è possibile leggere ora, sarà di certo interessante.

Samantha De Grenet e Francesco Totti

Uno dei temi trattati da Samantha De Grenet è stata la sua vita sentimentale passata. Guardandosi alle spalle, ha voluto confermare una storia che a lungo è rimasta archiviata come gossip, quella con Francesco Totti.

Una diceria, come quella che voleva lui al fianco di Flavia Vento, ma che di colpo diventa realtà al 100%: “Una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all’epoca finimmo su tutti i giornali di gossip”.

Ha inoltre confessato di volere ancora bene all’ex calciatore della Roma. Da allora di tempo ne è passato, con un matrimonio celebrato, vissuto e concluso con Ilary Blasi, dalla quale Totti ha avuto tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Il primo incontro

Samantha De Grenet è scesa nei dettagli, sospinta da Monica Setta, incuriosita dalla grande rivelazione. È bene chiarire come non si parli di tradimenti in questa vicenda. Non c’è stata infatti alcuna sovrapposizione con Ilary Blasi.

Sottolinearlo è importante, dal momento che i due si accusano vicendevolmente d’aver avuto altre persone al fianco: “Conobbi Totti una sera al Circo Massimo, durante un concerto di Antonello Venditti. Lui aveva appena chiuso la sua storia con Valeria Mazza. Era una serata magica, tra luci, candele e musica”.

Una scena da film, verrebbe da pensare, con i due travolti dalla passione. Dopo appena due settimane, infatti, erano insieme in Sardegna. De Grenet ha ricordato le loro avventure in mare con la moto d’acqua. Lei alla guida, con Totti finito in alto mare a causa di un’onda anomala.

“Ricordo che appena mi accorsi d’averlo perso, restai paralizzata dalla paura. Mi dissi d’aver rotto il campione e che non sarei potuta tornare a Roma”. Momenti bellissimi, ha spiegato, ma non c’è mai stato nulla di concreto, che sia andato oltre quell’infatuazione.

Per usare le parole della showgirl e conduttrice: “Non si è trasformato in un vero amore”. Sarebbe potuto succedere ma le cose non sono mai andate oltre. Lui era un ragazzo buono e molto semplice, che non se l’è mai tirata. Ecco come lo ha descritto. Lei però era fin troppo amica della sua ex, Valeria Mazza. A ciò si aggiunge anche il fatto di “non voler finire schiacciata dallo stereotipo velina e calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato”.

Un’intervista tutta da seguire, nel corso della quale l’amore ha fatto più volte capolino. De Grenet ha parlato della sua bella storia d’amore con Alessandro Benetton: “Un amore meraviglioso e ancora oggi gli voglio profondamente bene”. Si aggiunge al novero di storie inedite, poi, anche quella con Nek. Non arriva a definirlo però neanche un flirt.