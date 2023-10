Fonte: IPA Samantha De Grenet, con il marito Luca Barbato, ai 18 anni del figlio Brando

Il tempo vola e i bambini che abbiamo visto crescere tra le braccia dei vip diventano grandi. È ormai un giovane uomo Brando Barbato, il figlio di Samantha De Grenet e Luca Barbato. Il ragazzo è appena diventato maggiorenne e, per l’occasione, la mamma ha postato una lunga e tenera lettera sul suo profilo Instagram.

I dolci auguri di Samantha De Grenet al figlio

“Caro amore nostro, tu hai il nostro cuore e hai fatto delle nostre vite un capolavoro” inizia così la lunga lettera d’amore che Samantha De Grenet ha dedicato al figlio Brando, che lo scorso 27 ottobre ha compiuto 18 anni. Sotto le foto della festa con amici e parenti, la showgirl scrive: “Grazie per il bambino che sei stato e per l’uomo che stai diventando e grazie per averci insegnato come essere dei buoni genitori”.

Parla anche a nome del papà, Luca Barbato, marito di De Grenet dal 2005: “Ti auguriamo di trovare sempre l’energia e la positività di affrontare le situazioni difficili, di lasciar andare ciò che non è importante, di allontanare litigi e drammi inutili, di non farti mai guidare da rancore, invidia e orgoglio e rialzarti ancora più forte le volte che inevitabilmente cadrai e di amare ogni singolo giorno della tua vita rendendo unico e speciale ogni momento”.

“Circondati di veri amici, di persone che ti vorranno bene nonostante i tuoi difetti, perché chi ti ama veramente imparerà ad amare anche quelli. Ti auguriamo di essere sempre te stesso, di non aver mai paura di esprimere il tuo pensiero e di seguire sempre il tuo cuore. Fai ciò che ti rende felice, rispetta ogni essere umano ed ogni essere vivente e combatti per i tuoi ideali, ma non perdere mai di vista i tuoi valori”. La tenera dedica si conclude con “Non smetteremo mai di amarti e sostenerti…”

L’amore a lieto fine tra Samantha De Grenet e Luca Barbato

Oggi, Samantha De Grenet e Luca Barbato, assieme a Brando, sono una famiglia unita e affiatata, ma la coppia, nel corso degli anni, ha affrontato non poche difficoltà. Conosciutisi da giovani (Barbato ha 5 anni in meno dell’ex gieffina), i due si sono sposati per la prima volta nel 2005. L’anno dopo è nato Brando. Poi, la coppia si è allontanata, l’unione è stata annullata dalla Sacra Rota e sono rimasti lontani per qualche anno.

Ma certi amori, diceva un celebre cantautore, non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così, Luca e Samantha si sono ritrovati, nel 2016 si sono detti di nuovo sì con una cerimonia religiosa e da allora non si sono più lasciati. Barbato le è stato vicino anche nei momenti più difficili, quelli della malattia: “Solo le persone a me molto vicine sono cosa ho passato. Credo che per affrontare un certo tipo di argomento, bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio e non un messaggio di debolezza o di fallimento”.

Un marito affettuoso, presente e riservato Luca Barbato. Di lui si sa pochissimo, i suoi profili social sono blindati. Tutto dedito alla famiglia e alla carriera, Barbato è un ingegnere e imprenditore immobiliare, titolare di un’azienda romana specializzata in compravendita, progettazione e ristrutturazione.