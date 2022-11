“Verissimo”, Samantha de Grenet e l’altra faccia del tumore: “In bagno a piangere”

Ospite di Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo“, Samantha de Grenet si è messa a nudo, parlando della sofferenza fisica e mentale patita a causa del cancro al seno. Il peggio sembra essere passato ma, guardandosi alle spalle, non riesce a trattenere una certa commozione. Le lacrime si fanno largo ma si sente una donna fortunata, sotto vari punti di vista, felice della persona che è oggi e dell’amore dei suoi cari.

Samantha de Grenet: il dolore silenzioso del tumore

Samantha de Grenet ha un rapporto splendido con i suoi genitori, che ha però deciso di schermare dalla delicata condizione che stata vivendo. Ha scelto di raccontare d’essere malata, sottolineando però al padre e alla madre come non fosse nulla di grave. Essendo a sua volta mamma, si è messa nei loro panni, immaginando il profondo dolore nel ricevere una notizia di questo tipo.

Ciò che ha attraversato non è stato affatto semplice, ribadendo come in casi del genere si tenda sempre a parlare dell’aspetto fisico: “Si racconta poco del lato psicologico del tumore, anche perché si tratta di qualcosa molto difficile da spiegare. Il corpo cambia e così le emozioni che provi e il modo di affrontare la vita. Tendi a non guardarti allo specchio, perché non ti accetti e non ti piace ciò che vedi. Le persone che ha intorno subiscono i tuoi cambi d’umore, anche se provi a nasconderli. Ti chiudi in bagno, piangi e poi esci e tenti di mostrarti felice. È però impossibile riuscirci h24″.

Ha trovato dentro di sé la forza necessaria per andare avanti, rendendosi conto d’essere fortunata nell’avere persone intorno pronte a supportarla. Qualcosa che non dà affatto per scontato, considerando come vi sono donne e uomini nella sua condizioni che hanno visto i propri compagni andar via.

“Ho da fare ancora il mio percorso. Devono trascorre cinque anni e me ne mancano due di terapia. Ne uscirò pian piano. Dal punto di vista psicologico, ho imparato ad accettarmi. Ho un corpo diverso e va bene così. Avevo un rapporto terribile con lo specchio. Oggi, invece, mi guardo e sono contenta. Con tutti i miei errori, sono una persona buona e questo conta più di tutto”.

Samantha de Grenet e il rapporto con i genitori

Il rapporto tra Samantha de Grenet e i suoi genitori è sempre stato ottimo. Li ha descritti come due esseri umani speciali, sempre pronti a porre avanti il bene dei loro figli. Si sono anche ritrovati a dover gestire la sua scelta, a soli 20 anni, di sposarsi. Ha spiegato d’essere andata all’altare dopo un’esperienza traumatica.

Aveva perso il bambino che aspettava e credeva che il suo primo marito fosse l’unico a poterla comprendere realmente. Un’unione durata però pochi mesi, anche se per l’annullamento sono serviti anni. Il vero problema con i suoi genitori è stato proprio quando ha deciso di divorziare. Non voleva condizionamenti e così si è allontanata, escludendo tutti. Ha fatto ritorno solo quando aveva le idee chiare e una decisione da comunicare.

La madre e il padre le hanno anche scritto una splendida lettera, che Silvia Toffanin ha letto in studio, spingendola a versare qualche lacrima. Li ama molto ed è felice che stiano entrambi bene, dopo più di qualche preoccupazione legata alla loro salute. Un bel quadro di famiglia che la modella, attrice e showgirl si gode in toto.