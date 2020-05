Caterina Balivo, Manuela Arcuri si confessa su Gabriel Garko a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo ospita virtualmente Manuela Arcuri a Vieni da Me che si confessa sul figlio, il matrimonio e Gabriel Garko.

Dopo Cesare Bocci e Francesca Fialdini, tocca all’attrice, che ha appena festeggiato il sesto compleanno del figlio Mattia, raccontare di sé e dell’amore per il compagno Giovanni Di Gianfrancesco, padre del suo bimbo. E non esclude che possano convolare a nozze.

Anzi, Manuela precisa che come tutte le donne sogna il matrimonio o meglio che il giorno del suo matrimonio si possa trasformare nel più bello della sua vita. Ma per ora resta un progetto che si realizzerà in futuro. Una data precisa non c’è, ma c’è la certezza che prima o poi pronuncerà il fatidico sì. La sua famiglia, tra l’altro, ci tiene molto. E per quanto riguarda un altro figlio? Su questo argomento la Arcuri è piuttosto vaga e non si sbilancia.

Invece, non lesina confessioni sulla sua storia d’amore con Gabriel Garko. I due, che hanno lavorato insieme nella serie Il peccato e la vergogna, hanno avuto un flirt anni fa. Manuela racconta dunque alla Balivo la verità di questa love story: “Credevo fosse una storia importante, ma è stata più un’avventura. Lui è sempre stato impeccabile con me, abbiamo fatto vacanze insieme e ci siamo divertiti, poi non so il vero motivo per cui è finita. Ci siamo allontanati, rimanendo sempre amici e abbiamo continuato a lavorare insieme”.

E a proposito di ex, Caterina nomina una lista di bellissimi che si sono innamorati della Arcuri. Oltre a Garko, le ricorda Montano e Coco. Manuela con grande sincerità le risponde: “Quale amore cancellerei? Nessuno, sinceramente: credo che ogni storia mi abbia lasciato qualcosa, anche se sono storie che non sono finite bene. Proprio perché dovevo crescere e imparare, grazie all’esperienza che ho avuto con loro ho imparato cosa volevo e cosa mi piaceva. Grazie a queste esperienze sono quella che sono”.

Non mancano domande sulla carriera dell’Arcuri, tra queste spunta l’episodio non proprio felice di Ballando con le Stelle che l’attrice liquida così: “Secondo me la loro aspettativa era totalmente fuori luogo rispetto alla realtà. Si aspettavano di vedere una donna pantera mangiatrice di uomini, ma io non sono così”.