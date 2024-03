Caterina Balivo, quanto è alta: i suoi sandali sono iconici

Fonte: IPA “La volta buona”, Caterina Balivo e le sue scarpe iconiche

Caterina Balivo colora i pomeriggi di Rai Uno con la sua trasmissione televisiva La volta buona. La conduttrice tv, infatti, dal lunedì al venerdì, nella fascia dopo pranzo dell’ammiraglia Rai, intervista personaggi dello spettacolo, ponendo a tutti una fatidica domanda. Caterina Balivo, infatti, fa raccontare ai suoi ospiti qual è stata la loro volta buona nella vita, l’occasione fatidica o la scelta che ha loro, di fatto, cambiato l’esistenza.

La presentatrice televisiva è molto apprezzata dai telespettatori per il suo carattere vivace e per la capacità di entrare in empatia con le storie dei vip che ospita nel suo salotto televisivo. Gli esordi televisivi di Caterina Balivo risalgono alla sua partecipazione a Miss Italia nel 1999 dove si qualificò alla terza posizione. La bellezza della conduttrice è evidente ma anche il suo stile elegante, accompagnato da dettagli accattivanti, è molto amato dal pubblico televisivo.

Ma perché la conduttrice televisiva indossa sempre i tacchi alti? I suoi sandali sono iconici ma Caterina Balivo ha un’altezza tale da potersi consentire delle scarpe più comode.

Caterina Balivo, l’altezza della conduttrice

Caterina Balivo è il volto del pomeriggio di Rai Uno e accompagna di telespettatori della rete televisiva nel periodo del relax, subito dopo pranzo. La conduttrice tv ha un passato da valletta Fabrizio Frizzi nel celebre programma Scommettiamo che…? e ha cominciato a muovere i primi passi in televisione anche come inviata di Carlo Conti, a I raccomandati. La sua bellezza mozzafiato e la sua bravura è stata notata anche dal mondo del cinema, visto che Caterina Balivo è anche un’attrice.

Ogni apparizione, televisiva o no, della conduttrice è caratterizzata dalla suo stile originale, elegante e ricco di dettagli di tendenza. Caterina Balivo, infatti, indossa sempre look chic, accompagnati da calzature alte, spesso, iconiche e sorprendenti. La conduttrice televisiva, però, non ha bisogno di scarpe alte perché ha un’altezza di 1,74 centimetri. Anche il fisico della presentatrice tv è esplosivo, come la sua bellezza.

Caterina Balivo, i sandali di tendenza

I look scelti da Caterina Balivo, per il tempo libero e per le sue apparizioni televisive, riescono sempre ad accompagnare la sua bellezza mediterranea e, a volte, darle quella marcia in più, grazie a dettagli unici. Soprattutto le scarpe vengono scelte con particolare attenzione dalla presentatrice tv, che non indossa quasi mai della calzature banali. Anzi, spesso, le scarpe di Caterina Balivo solo il punto focale dell’intero outfit e si trasformano, anche, in qualcosa di iconico.

Soprattutto i sandali della conduttrice televisiva sanno lasciare il segno. Caratteristici dello stile della presentatrice tv il paio di scarpe nere con pois bianchi, che Caterina Balivo possiede anche in versione décolleté.

Ma la presentatrice ama osare anche con i plateau e, spesso, indossa delle calzature con la fascia incrociata sul piede e il cinturino alla caviglia in diverse colorazioni. Caterina Balivo, infatti, le ha indossate sia in color oro brillante, ma anche in versione scamosciata in tre diverse colorazioni dal sicuro effetto.

Rosso, arancio e verde, il modello di scarpe con il tacco alto è così amato dalla conduttrice da averlo indossato diverse volte.