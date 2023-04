Caterina Balivo, passione denim: 4 modi per indossarlo (con stile)

Fonte: IPA Caterina Balivo indossa un abito in denim

Caterina Balivo ha uno stile che cattura al primo sguardo e lo dimostra in ogni occasione. Non importa se per la sera o il giorno: i suoi look sono freschi, eleganti e adatti a ogni contesto. Con la primavera abbiamo finalmente eliminato capi pesanti e cappotti ed è tempo di rispolverare dall’armadio il tessuto versatile per antonomasia: il denim. E proprio la bella Caterina, che lo adora, ci mostra come indossarlo al meglio in quattro stili diversi e adatti a tutte.

Caterina Balivo in total denim, una bella lezione di stile

“Jeans jeans e jeans! Dalla testa ai piedi. È ritornata la mania del total denim e io ne vado matta!”, esordisce così la bella Caterina Balivo nel suo ultimo post condiviso su Instagram. E come darle torto! Che siano i classici pantaloni di jeans oppure abiti e camicie (queste ultime spesso unisex e intercambiabili), non importa: con il denim non si sbaglia mai e possiamo essere di tendenza, senza rinunciare alla comodità.

La conduttrice lo sa bene ed è per questo che ha deciso di mostrare tutta la versatilità di questo tessuto con quattro look diversi, che sono uno più bello dell’altro. “Tutti abbiamo nell’armadio almeno un pantalone, gonna o camicia jeans (anche rubando quelli di fidanzati/e) per sperimentare questa tendenza in mille modi e soprattutto per tante occasioni – prosegue il post -. Sono look comodi e versatili ed io infatti quando ho giornate con impegni fino a sera scelgo una tuta jeans… Con sneakers durante la giornata e poi cambio solo la scarpa, con un bel sandalo, per la serata!”.

“Quanti come me?”, si chiede la Balivo. Specialmente dopo queste idee di stile di sicuro saremo in tantissime!

Minigonna e camicia oversize

Il primo look total denim proposto da Caterina Balivo è un grande classico: minigonna in jeans con camicia oversize ton sur ton sono l’accoppiata vincente per la primavera. Un modo per essere comode e al contempo super femminili, lasciando scoperte le gambe che con le belle giornate e i primi scorci di mare iniziano ad abbronzarsi.

L’abbinamento ben si presta a una passeggiata sotto al sole o a un aperitivo con le amiche e – non meno importante – è davvero comodissimo, complici gli zoccoli in pelle a punta chiusa con quel pizzico di tacco che basta a slanciare la silhouette, senza soffrire.

Abito smanicato in jeans, un grande classico

Un abitino dal gusto retro, smanicato e ovviamente in jeans. Questa è una delle quattro alternative proposte da Caterina Balivo su Instagram e dobbiamo ammettere che ci piace da matti. Il midi dress è un grande classico che tutte dovremmo avere nell’armadio, impreziosito da un piccolo colletto e dai bottoni sul davanti. Sottolinea il punto vita e ben si adatta a ogni body shape, senza strafare.

La bella conduttrice fa sempre molta attenzione ai dettagli e anche stavolta non è da meno: all’orlo “strappato” dell’abito fanno da contrappunto i sandali neri e argentati. Come donare un pizzico di eleganza in più a un look casual!

Camicetta e pantaloni a vita alta

Fa molto anni ’50 e lo adoriamo per questo. L’abbinamento composto da camicetta smanicata e jeans a vita alta è un altro di quelli a cui non dovremmo proprio rinunciare. Caterina Balivo lo indossa divinamente e basta davvero poco per esaltarlo, come lei stessa mostra in foto.

Manicure rossa, qualche gioiello brillante e un paio di décolleté super comode. Andrebbero benissimo anche delle sneakers o le ballerine (per chi le ama), ma perché rinunciare ai tacchi?

Jumpsuit e tacchi colorati, il look perfetto

Dulcis in fundo, la jumpsuit in denim scuro, uno di quei capi così comodi da dimenticarci di averla addosso. Di “tutine” ne esistono a bizzeffe e sono di gran tendenza in questa primavera, ma quella di jeans è il perfetto compromesso tra comodità e stile e Caterina Balivo ci dà un ottimo suggerimento per renderla unica: basta abbinarvi un paio di décolleté colorate con i tacchi, ed ecco servito il look perfetto.