Chi è Luca Barbato, il marito di Samantha De Grenet

Luca Barbato è il marito della showgirl Samantha De Grenet e padre di suo figlio Brando, venuto al mondo nel 2006. La coppia ha vissuto un percorso molto particolare. Luca Barbato e Samantha De Grenet si sono infatti detti sì due volte.

La prima risale al 2005 – il matrimonio civile è stato celebrato a Terni – mentre la seconda, avvenuta a seguito di diversi anni di separazione, al 2015. Le nuove nozze sono state officiate con rito religioso. Per la De Grenet quello con Luca Barbato è stato il secondo matrimonio. La showgirl ed ex modella romana si è infatti sposata per la prima volta giovanissima con Pierfrancesco Micara – ex fidanzato di Rosita Celentano – con il quale l’unione è stata annullata.

Tornando a Barbato, ricordiamo che è laureato in ingegneria e che è più giovane della moglie (tra i due ci sono cinque anni di differenza). Come già accennato, lui e la De Grenet si sono sposati due volte. Dopo il primo matrimonio in Comune a Terni e la nascita di Brando, sono arrivate le difficoltà nel rapporto (la 48enne romana le ha ricordate anche durante l’ospitata del 20 gennaio 2020 a Vieni da Me, sottolineando come non sempre diventare genitori unisca le coppie).

Nel 2007 hanno deciso di separarsi, senza mai formalizzare ufficialmente la cosa. Nel corso di un’intervista rilasciata a Visto nel 2014, la De Grenet ha parlato di un’unione “sospesa” e ha fornito dettagli sulla cerimonia che, l’anno seguente, li avrebbe visti giurarsi nuovamente amore eterno.

Durante la sopra citata presenza nel salotto della Balivo, la De Grenet ha specificato che il ritorno di fiamma è stato graduale e che hanno scelto di comunicarlo al figlio Brando “in punta di piedi”. Questa comprensibile cautela ha portato i suoi frutti, in quanto la showgirl ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi è oggi felicissima accanto al padre di suo figlio.

Il marito della ex di Pieraccioni, a differenza della consorte non è molto social. Luca Barbato, pur essendo presente sia su Instagram sia su Facebook, ha infatti gli account blindatissimi. Dalle poche informazioni visibili, si può evincere che è titolare di un’agenzia immobiliare situata in una delle zone più esclusive di Roma, a pochi passi dallo storico Piper Club.