Balivo, la De Grenet a Vieni da Me svela perché è finita con Pieraccioni

Samantha De Grenet, ospite della puntata odierna di Vieni Da Me, ha parlato del suo impegno nella lotta alla violenza sulle donne e ha svelato particolari inediti sulla sua storia con il regista Leonardo Pieraccioni.

Dopo aver lanciato un messaggio di grande rilevanza – la show girl romana ha fatto presente l’importanza di mettere in sicurezza le donne vittime di violenza prima di qualsiasi denuncia – la protagonista dell’ultima intervista con le emoticon ha parlato del celebre ex.

Archiviati gli aneddoti su Luciano Rispoli, Amadeus e Jerry Calà, è arrivato il turno del regista toscano, al quale la De Grenet è stata legata tra il 1998 e il 2000. La show girl e modella romana, oggi sposata con Luca Barbato e mamma felice del 13enne Brando, ha dichiarato di aver rinunciato a diverse proposte cinematografiche durante il fidanzamento con il regista de Il Ciclone.

Ha ovviamente spiegato il motivo, affermando di non aver voluto “Dare un’arma nelle mani di quei malpensanti che dicevano eccone un’altra che vuole fare l’attrice e si mette con il regista”. Ha poi sottolineato che oggi, se potesse tornare indietro, accetterebbe tutte le proposte di lavoro sul grande schermo.

Quando da Caterina Balivo è arrivata la domanda sulle cause della fine della storia, la De Grenet ha replicato subito con un laconico “Tempi sbagliati, diciamo così”. Dopo questa rivelazione sul passato sentimentale della sua ospite, Caterina Balivo ha raccontato un aneddoto relativo a un loro incontro all’Isola del Giglio la scorsa estate.

Questa parentesi è stata l’occasione per iniziare a parlare di Brando e per trasmettere un filmato d’annata della De Grenet ospite a La Vita in Diretta – ai tempi alla conduzione c’era Michele Cucuzza – con in braccio il figlio allora di due mesi.

Quando è giunto il momento di assegnare l’emoticon al celebre ex, l’ospite di Caterina Balivo ha scelto l’isola deserta e per un motivo molto curioso. Samantha De Grenet ha infatti svelato di aver dipinto per Leonardo Pieraccioni, ai tempi della loro storia d’amore, un quadro intitolato proprio L’Isola Deserta. Ha infine lanciato un appello al regista 54enne fiorentino, chiedendogli di farglielo avere “anche solo in fotografia”.