Vieni da Me, la De Grenet si confessa dalla Balivo: “Mi sono operata”

Vieni da Me continua ad emozionare e a farci sorridere, regalando ai telespettatori interviste esclusive e tanti siparietti divertenti. Al timone, ancora la splendida Caterina Balivo, che si è rivelata essere una perfetta padrona di casa. E sono tantissimi gli ospiti che ogni giorno accoglie nel suo salottino, affinché condividano con il pubblico i loro più scottanti segreti.

Oggi è stato il turno di Samantha De Grenet, una delle più belle protagoniste della televisione degli anni ’90. La showgirl ha scelto il salottino della sua cara amica Caterina Balivo per lasciarsi andare ad una confessione che ha sorpreso tutti. Ma andiamo con ordine: dopo un ingresso accolto calorosamente dai presenti in studio, la De Grenet ha saputo immediatamente trovare il modo per rompere il ghiaccio e mettersi a proprio agio, cimentandosi in qualche battutina e raccontando un po’ di sé.

Tra i vari temi affrontati, l’ex modella ha parlato del suo matrimonio – anzi, del suo doppio matrimonio – con Luca Barbato. I due, sposatisi per la prima volta nel 2005, avevano divorziato dopo appena un anno. Giusto il tempo di condividere la gioia di un figlio, il piccolo Brando, che un terremoto ha squassato la loro relazione: “Diventare genitori non sempre unisce. Se non si è forti e non si hanno presenti le priorità, l’arrivo di un bambino ti scombussola” – ha rivelato Samantha. Ma nel 2014 lei e Luca si sono ritrovati e hanno scoperto una passione travolgente che ancora li univa. Così, l’anno seguente sono nuovamente convolati a nozze.

Il suo annus horribilis è però arrivato poco tempo dopo, nel 2018. Finora la De Grenet non aveva mai accennato a quanto accaduto in quel periodo, ma davanti ai microfoni di Vieni da Me ha trovato il coraggio di confessare almeno qualche dettaglio. “Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato. Non ne ho mai parlato ancora, credo che per affrontare un certo tipo di argomento bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio, non un messaggio di debolezza o fallimento. È un qualcosa per il quale non ho ancora fatto outing” – ha dichiarato la showgirl.

È evidente che ciò che le è accaduto l’ha segnata nel profondo, sebbene la De Grenet abbia deciso di non rivelare di che cosa si sia trattato. “Questa cosa ha toccato me profondamente e di rimbalzo le persone che mi stanno accanto. È passato un anno, ho metabolizzato. Sono quasi pronta. Spero che quando riuscirò a parlarne senza piangere, senza impietosire, riuscirò a dare forza e coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io. Sono stata male, ma oggi sto bene. Non è mai tutto finito. Ci sono sempre tante cose da fare, ma mi sono operata e sto bene“.