Anticipazioni Le Iene, ospiti e storie di stasera 4 giugno

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: Ufficio Stampa Le Iene Veronica Gentili e Max Angioni

La stagione 2024 de Le Iene è giunta alle battute finali. Infatti stasera, 4 giugno 2024, andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione. Al timone dell’episodio conclusivo dello show di approfondimento, come sempre, Max Angioni e Veronica Gentili, che ha sostituito Belen Rodriguez, che presentava il programma televisivo lo scorso anno, ma, quest’anno, ha deciso di lasciare il suo posto in diversi show, targati Mediaset.

Anche nella puntata conclusiva de Le Iene 2024 verranno affrontati degli argomenti molto importanti, come una presunta frode alimentare e un possibile caso di errore giudiziario. Non mancheranno, però, anche i momenti divertenti e uno scherzo ai danni di un personaggio noto.

I servizi de Le Iene di martedì 4 giugno 2024

Max Angioni e Veronica Gentili presenteranno ai telespettatori di Italia Uno gli approfondimenti di una nuova puntata de Le Iene, a conclusione di una stagione televisiva piena di successi. Nel corso dell’episodio conclusivo dello show tv si tornerà a parlare del caso del massacro di Ponticelli, che sconvolse l’Italia nel 1983. Per la terribile uccisione delle due bambine, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, vennero arrestati Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, ma i tre, ancora oggi, si professano innocenti e hanno chiesto la revisione del processo. Giulio Golia e Francesca Di Stefano, durante la puntata di stasera de Le Iene, ripercorreranno il caso e faranno ascoltare ai telespettatori una nuova testimonianza a favore della tesi dei tre condannati. Forse siamo veramente di fronte a un caso giudiziario?

Anche Veronica Ruggeri presenterà al pubblico televisivo un’inchiesta. L’inviata, infatti, parlerà di una presunta frode alimentare portata avanti da una nota catena di ristoranti in Italia che afferma di servire ai clienti carne esotica, di cammello, bisonte o zebra.

Le Iene, lo scherzo a Samantha de Grenet

Le Iene è il fortunatissimo programma di approfondimento e attualità di Italia Uno, scritto da Davide Parenti e diretto dalla regia di Antonio Monti. Nello show televisivo vengono trattati degli argomenti importanti. I diversi inviati del programma tv, infatti, portano avanti delle inchieste, che sono presentate al pubblico televisivo. Ma ci sono altri momenti che sono tipici del format di Le Iene, come le famosissime interviste doppie a volti noti del mondo dello spettacolo o dello sport italiano. I vip nostrani sono, spesso, loro malgrado, anche i protagonisti di alcuni scherzi della produzione del programma televisivo.

Così sarà anche nella puntata del 4 giugno 2024 de Le Iene, in cui sarà ospite Samantha De Grenet. La showgirl sarà protagonista dell’episodio conclusivo della stagione perché vittima proprio di una beffa del programma televisivo a cura di Sebastian Gazzarrini. La conduttrice tv verrà bendata e legata a una sedia. In seguito si procederà a clonare la sua voce e verranno, così, mandati dei messaggi audio a suo nome a molti utenti della sua rubrica telefonica. I telespettatori, quindi, potranno vedere la reazione di Samantha De Grenet allo scherzo e il suo commento nello studio televisivo.

La conduttrice tv, però, non sarà l’unica ospite della puntata del 4 giugno 2024 di Le Iene. Infatti sarà presente nell’episodio conclusivo anche il cantante rap G-Max del gruppo Flaminio Maphia.