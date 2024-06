Ascolti tv del 4 giugno, la Nazionale su Rai 1 contro Le Iene su Italia 1

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Jennifer Lopez

Su Rai 1 è andata in onda l’Italia di Spalletti per l’amichevole contro la Turchia, mentre su Italia 1 è tornato l’appuntamento con Le Iene. Su Canale 5 Jennifer Lopez è la protagonista di Marry Me, mentre su Rai 3 è tornato Chiambretti con Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Nessuno vuole scontrarsi con gli Azzurri, almeno per quanto riguarda gli ascolti tv. Ma qualcuno si deve sacrificare. E così Le Iene su Italia 1 hanno ripercorso il caso del massacro di Ponticelli, con una nuova esclusiva testimonianza. Condannati per la terribile storia di due bambine seviziate, violentate e uccise nel 1983 a Napoli, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo potrebbero essere vittime di uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana.

Veronica Ruggeri torna a parlare di una presunta frode alimentare, e non solo, con il caso di una nota catena di ristoranti in Italia che promette di servire ai propri clienti carne esotica di bisonte, di zebra o di cammello.

E ancora, lo scherzo di Sebastian Gazzarrini a Samantha de Grenet. Dopo averla bendata, legata a una sedia e aver clonato la sua voce, l’inviato manda messaggi vocali a tutta la sua rubrica telefonica.

Su Rai 3 Piero Chiambretti ha ospitato a Donne sull’orlo di una crisi di nervi Selvaggia Lucarelli ha parlato dell’inchiesta su Chiara Ferragni e di Fedez e delle sue ultime vicende legate al caso-Iovino. Mentre nella seconda parte del programma, Barbara Alberti, in collegamento, e la pornostar Valentina Nappi, in studio, hanno parlato di sesso e femminismo.

Canale 5 ha proposto il film con Jennifer Lopez e Owen Wilson, Marry Me – Sposami. J.Lo sta vivendo un momento di crisi nella vita reale, tanto da sospendere il tour e prendersi del tempo per sé. Nella commedia, lei interpreta una star famosa che dopo una cocente delusione d’amore decide di sposare a caso uno dei suoi fan.

Prima serata, ascolti tv del 4 giugno

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 4 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie spettatori () e Affari Tuoi conquista spettatori pari al di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 Tris per vincere raduna spettatori con il %. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 4 giugno

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 La ruota della fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un Altro! ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%). SWAT raccoglie spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Faccende Complicate raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 Terra Amara appassiona spettatori (%). Su La7 Padre Brown raduna spettatori (%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%).

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 4 giugno