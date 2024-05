L'ultima puntata del "Clandestino" su Rai 1 è stata battuta dal debutto su Canale 5 de "Il Volo -Tutti per uno" a livello di share

Fonte: Getty Images Alice Arcuri ed Edoardo Leo

Lo scontro per gli ascolti tv è agguerrito. Su Rai 1 infatti l’ultima puntata de Il Clandestino, la fiction con Edoardo Leo, si scontra col debutto de Il Volo su Canale 5. Mentre su Italia 1 sono andate in onda le nuove inchieste delle Iene, mentre su Rai 3 la trasmissione di Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi.

Il Clandestino è dunque arrivato alla resa dei conti. Su Rai 1 è stata trasmessa eccezionalmente di martedì l’ultima puntata della prima stagione dove Luca Travaglia si trova a fare i conti con tutte le sue inquietudini.

Ma il cambio di palinsesto ha fatto sì che la fiction con Edoardo Leo si scontrasse con il debutto dello show Il Volo – Tutti per uno. Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha voluto festeggiare i 15 anni di carriera con uno spettacolo all’Arena di Verona, trasmesso su Canale 5. Ospiti della prima puntata sono stati Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei, Giorgio Panariello.

Il resto della programmazione Rai ha visto protagonista il cinema, sarà l’influenza del Festival di Cannes. Sul 2 è stato trasmesso il film con Jean Reno, Un’estate in Provenza e sul 3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi, lo show di Chiambretti.

Su Italia 1 alle Iene si è parlato di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi condannata all’ergastolo.

Prima serata, ascolti tv del 14 maggio: Il Clandestino battuto da Il Volo sullo share

Su Rai 1 Il Clandestino incolla al piccolo schermo 2.821.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 – dalle 21.36 all’1 – l’esordio della seconda edizione de Il Volo – Tutti per Uno piace a 2.632.000 spettatori pari al 18.9%. Su Rai2 Un’Estate in Provenza ottiene 782.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1, Le Iene interessa 1.560.000 spettatori pari all’11.2%.

Su Rai3 Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi, con Piero Chiambretti, intrattiene 608.000 spettatori pari ad uno share del 3.7%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 634.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 DiMartedì interessa 1.412.000 spettatori con uno share dell’8.6%. Su Tv8 Celebrity Chef segna 260.000 spettatori con l’1.3% (episodio in replica in seconda serata a 135.000 e lo 0.9%). Sul Nove La Preda Perfetta ha raccolto 272.000 spettatori con l’1.6%.

Access Prime Time, dati del 14 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.182.000 spettatori (22%) e Affari Tuoi conquista 5.481.000 spettatori pari al 26.5% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.070.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2 TG2 Post segna 691.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 1.287.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.337.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.750.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani raduna 554.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.872.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 Tris per Vincere piace a 392.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 538.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv Preserale, dati del 14 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.750.000 spettatori pari al 23.9% mentre L’Eredità ha coinvolto 3.702.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna intrattiene 1.806.000 spettatori (17.3%) mentre La Ruota della Fortuna piace a 2.870.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 424.000 spettatori (3.2%).

SWAT raduna 565.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 265.000 spettatori con il 2.2% e C.S.I. – Scena del Crimine intriga 452.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.243.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 1.072.000 spettatori pari al 6.2% e La Gioia della Musica raccoglie 953.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 597.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 189.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 292.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 464.000 spettatori (3.1%).