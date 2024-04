Edoardo Leo è protagonista della nuova serie crime comedy Il Clandestino, in cui interpreta l'oscuro e introverso Luca Travaglia, ex ispettore capo dell'antiterrorismo

Fonte: IPA Edoardo Leo protagonista de Il Clandestino

Edoardo Leo torna in TV con il suo primo ruolo da protagonista in una serie. Il Clandestino, diretta da Rolando Rovello, racconta la storia di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo decisamente diverso rispetto ai suoi celebri colleghi televisivi. Un personaggio oscuro e introverso, molto riservato e forse proprio per questo vicino agli ultimi, a chi non ha una voce ma ha bisogno di qualcuno che gli tenda una mano.

Il Clandestino, trama della nuova serie con Edoardo Leo

Luca Travaglia è un ex ispettore capo dell’antiterrorismo con alle spalle un evento traumatico che ha cambiato per sempre la sua vita. Decide, infatti, di dimettersi dalla Polizia dopo un feroce attentato nel quale sono rimasti coinvolti la sua compagna Khadija, della quale piange la perdita, e uno dei suoi agenti, privato dell’uso delle gambe.

Travaglia è lacerato dal senso di colpa per quanto accaduto ed è per questa ragione che decide di lasciare Roma per trasferirsi a Milano. Sono lontani i tempi in cui aveva un ruolo di potere nella Polizia e si ritrova a lavorare come buttafuori nelle discoteche, rintanandosi a vivere in una minuscola casa all’interno dell’officina gestita dal cingalese Palitha. Quando l’amico finisce nei guai, l’ex ispettore non può far altro che aiutarlo e a questo punto inizia una nuova avventura per i due, che decidono di fondare insieme una agenzia investigativa alquanto “alternativa”, che chiamano appunto “Il Clandestino”.

Travaglia e Palitha si dedicano agli “ultimi”, a chi non ha voce e non può rivolgersi alle forse dell’ordine e a chi, per i più disparati e controversi motivi, non hanno voglia di esporsi troppo. “Nella serie Il Clandestino torno a parlare, ancora una volta, di coloro che, a torto, vengono considerati gli ultimi in questo mondo e che invece sono gli unici che mi sembra conservino l’elemento radicale e fondante di ciò che l’uomo ha di buono: l’empatia”, ha raccontato il regista della serie, Rolando Ravello.

Edoardo Leo e il cast de Il Clandestino

Per la prima volta protagonista di una serie TV, è Edoardo Leo a vestire i panni di Luca Travaglia, un personaggio parecchio diverso da quelli a cui la narrativa televisiva ci ha abituati in ambito poliziesco.

Fonte: IPA

“Travaglia all’impronta può risultare antipatico e respingente, invece lentamente il pubblico lo amerà. È uno che soffre e che ha deciso di espiare dolore cercando di aiutare quelli che prima non vedeva e che ora riconosce: i clandestini, gli invisibili. E si mette a disposizione non per altruismo, ma per superare il senso di colpa“, ha raccontato l’attore a Vanity Fair.

Al fianco di Edoardo Leo un cast ricco e variegato: Hassani Shapi nei panni di Palitha, Alice Arcuri interpreta Carolina, Fausto Maria Sciarappa è il poliziotto Maranga, Lavinia Longhi interpreta Khadija mentre Mattia Mele è Bonetti.

Quando e dove va in onda Il Clandestino

Sei serate in onda in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 8 aprile. Questa la data di uscita de Il Clandestino, serie crime comedy diretta da Rolando Ravello e scritta da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini. La serie è una co-produzione Rai Fiction – Italian International Film prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.