Ascolti tv del 6 maggio, torna Il Clandestino. Isola senza scampo

Fonte: IPA Edoardo Leo protagonista de Il Clandestino

Nella sfida degli ascolti l’Isola dei Famosi su Canale 5 è di nuovo penalizzata. Infatti, su Rai 1 è tornato Il Clandestino, la fiction con Edoardo Leo e la battaglia dello share si fa spietata.

Dopo aver saltato una settimana per lasciare spazio alla trasmissione di Roberto Bolle, Rai 1 ha rimesso nel palinsesto del lunedì Il Clandestino. Luca Travaglia, alias Edoardo Leo, ex ispettore capo dell’antiterrorismo che ha lasciato la polizia, nel settimo episodio si trova a indagare nell’ambiente universitario per scoprire che fine ha fatto una ragazza svanita nel nulla. Mentre l’ottavo episodio si sposta nel mondo dell’edilizia dove è scomparso un muratore. Nel frattempo la storia tra Luca e Carolina viene alla luce.

La grande novità dell’Isola dei Famosi 2024, in onda su Canale 5, sta nel fatto che i naufraghi si sono dovuti dividere in due gruppi e vivere in due accampamenti separati scontrandosi l’uno contro l’altro.

Su Rai 2 l’appuntamento è stato con Stefano De Martino che a Stasera tutto è possibile ha ospitato, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia (che imiterà Francesca Fagnani), anche Paola Barale, Bianca Guaccero, Angelo Pisani e Claudio Lauretta. Mascotte del programma il Panda, animato da Francesco Garzia.

Su Rete 4 Nicola Posso a Quarta Repubblica si è parlato delle elezioni europee e poi delle proteste nelle università e lo scontro tra destra e sinistra sulla libertà. Infine, un’inchiesta ha acceso i riflettori sull’Anac.

Prima serata, ascolti tv del 6 maggio: Il Clandestino batte tutti (16,8%)

Su Rai 1 Il Clandestino incolla al piccolo schermo 2.978.000 spettatori pari al 16.8% (primo episodio a 3.200.000 e il 16.4%, secondo episodio a 2.743.000 e il 17.3%). Su Canale5 L’Isola dei Famosi 18 appassiona 2.040.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile diverte 1.733.000 spettatori pari al 10.9%. Su Italia1 The Trasporter Legacy è visto da 1.119.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 Far West interessa 910.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5.3%). Su La7 100 Minuti ottiene 833.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 GialappaShow diverte 764.000 spettatori con il 4.4% (replica in seconda serata della stessa puntata: 264.000 – 4.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 345.000 spettatori con l’1.9% (replica in seconda serata: 200.000 – 2.6%).

Access Prime Time, dati del 6 maggio

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.142.000 spettatori (20.8%) e Affari Tuoi conquista 5.561.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.268.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 FBI segna 550.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine è seguito da 461.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.088.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.501.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 781.000 spettatori con il 3.8%.. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.781.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Tris per Vincere piace a 523.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics è seguito da 605.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 6 maggio: La ruota della fortuna record

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari 2.747.000 spettatori pari al 23.4% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.052.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna piace a 1.949.000 spettatori e il 18.5% dalle 18.41 alle 18.51 nel segmento Gira La Ruota della Fortuna, e 3.178.000 spettatori con il 22.8% (nel dettaglio l’ultimo segmento dalle 19.37 alle 19.57 segna 3.700.000 spettatori e il 23.5%). Su Rai2 NCIS Hawaii raccoglie 459.000 spettatori (3.4%). SWAT è seguito da 731.000 spettatori (4.1%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa 282.000 spettatori con il 2.3% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 544.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 Geo segna 1.164.000 spettatori con l’8.8% e 1.280.000 spettatori con il 7.9% dopo le news dei TGR in onda in versione diretta (1.637.000 – 10.7%). A seguire Blob segna 691.000 spettatori pari al 3.8% e La Gioia della Musica ottiene 734.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 677.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown raduna 203.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 254.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 432.000 spettatori (2.7%).