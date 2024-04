Fonte: IPA Edoardo Leo e Laura Marafioti

Edoardo Leo è legato a Laura Marafioti da circa 30 anni. Un amore lungo e intenso tra l’attore e l’ex ballerina che oggi dedica la sua vita alla musica, tenuto lontano dalle luci dei riflettori com’è nello stile di entrambi. La coppia ha costruito nel tempo una famiglia solida e unita, con la nascita di due figli e le nozze avvenute nella più totale intimità.

L’amore tra Edoardo Leo e Laura Marafioti

Quasi trent’anni di vita insieme sono tanti eppure per Edoardo Leo e Laura Marafioti sono volati. Succede così quando una coppia è legata da un sentimento profondo, quando si cresce insieme e sempre l’uno al fianco dell’altra si fanno e realizzano progetti. Nel loro caso, ad esempio, prima di tutto c’era il desiderio di costruire una famiglia.

Dopo molti anni di fidanzamento, Leo e Marafioti sono convolati a nozze nel 2000, tenendo comunque il massimo riserbo sul grande evento che hanno condiviso con gli affetti più cari. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Francesco e Anita, con i quali vivono a Roma.

Laura Marafioti, gli esordi come ballerina

Se il nome di Edoardo Leo è noto al grande pubblico per via della sua carriera da attore – basti citare titoli come Smetto quando voglio, Perfetti sconosciuti e in ultimo la fiction di Rai 2 Il Clandestino, in onda a partire dall’8 aprile 2024 -, quello della moglie non lo è altrettanto ma sfogliando il suo curriculum lavorativo si scoprono delle perle di tutto rispetto.

Sappiamo che è più giovane rispetto a Leo e che i suoi esordi sono legati al mondo della televisione quando, negli anni ’90, è stata ballerina nel corpo di ballo di Tira & Molla, il celebre programma televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e diventato un vero e proprio cult del piccolo schermo.

Dopo questa esperienza in TV, a quanto pare, sarebbe avvenuto l’incontro con il marito e da quel momento la Marafioti avrebbe deciso di intraprendere un altro percorso artistico, stavolta nel mondo della musica.

La carriera musicale con lo pseudonimo La Elle

Se il nome di Laura Marafioti non è poi così noto lo si deve anche alla scelta di intraprendere il suo percorso nella musica con uno pseudonimo, La Elle, pubblicando nel 2008 il primo singolo dal titolo Francesco, scritto dal celebre cantautore Daniele Silvestri e che ha deciso ovviamente di dedicare al figlio. Il videoclip diretto proprio da Edoardo Leo segue il racconto di un testo molto profondo, nel quale parla del nostro Pianeta distrutto dall’uomo, egoista e desideroso di arricchirsi.

Nel 2019 ha realizzato l’album Qui con dieci brani da lei scritti e musicati, seguito da un altro lavoro nel 2022, Bussano parole. Mentre intenta a lavorare a nuove canzoni, Laura Marafioti nel 2013 ha ottenuto una candidatura al David di Donatello per il brano Fare a meno di te, brano che fa parte della colonna sonora del film Buongiorno papà, diretto ancora una volta dal marito che ha anche interpretato il ruolo di Paolo.