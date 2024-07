Annalisa Minetti, Diversamente Pazzesca. Il testo del nuovo singolo per le Olimpiadi 2024

Fonte: Melissa Fusari Annalisa Minetti

Annalisa Minetti torna in radio col nuovo singolo con Diversamente Pazzesca, scritto da Laura Polverini e Marcello Balena con Chiara Peduzzi, prodotto da Roberto Panfili, edizioni Zero4leo Music srl, pubblicato su etichetta Studio 63 con distribuzione Pirames International.

Annalisa Minetti, nuovo singolo per le Olimpiadi 2024

Il singolo esce il 26 luglio e non è causale, perché quella data segna l’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con una grande cerimonia sulla Senna.

Annalisa Minetti, in occasione della presentazione del brano, Diversamente Pazzesca, e del video, ha dichiarato: “Salvo casi rari non siamo ancora pienamente preparati all’inclusione e a utilizzare lo sport come elemento facilitatore della stessa, È inconcepibile che ci sia chi sostiene, nell’ambito scolastico per esempio, che i diversamente abili debbano essere portati in classi diverse, durante l’attività sportiva”.

Inclusione – ha aggiunto la cantante – vuol dire coinvolgere, permettere alle persone con caratteristiche diverse di stare in ambienti accessibili a tutti e di essere valorizzate per quello che sono. La volontà può fare la differenza, può rendere speciale una persona, può rendere speciale una realtà. Dobbiamo puntare a essere speciali, diversamente pazzeschi, per rendere straordinaria l’ordinarietà.”

Roberto Panfili, produttore del progetto, ha raccontato che ha subito l’amputazione di una gamba a seguito di un incidente, ma ha sempre reagito con forza. “Tutto si può affrontare con il sorriso. Ho scelto di produrre questo brano per questo e per appoggiare le tematiche de I sorrisi che nuotano ed Eta Beta, due associazioni a cui sono legato”.

Il video, per la regia di Giacomo Ligi, montaggio di Eugenio Bollani, da un’idea di Laura Polverini, è stato girato ai Nightingale Studios nei pressi di Roma, e contiene contributi video da eventi che hanno visto protagonista Annalisa negli anni, tratti da programmi televisivi ed eventi sportivi.

Diversamente Pazzesca, il testo

Diversamente Pazzesca, il nuovo singolo di Annalisa Minetti è stato scritto da Laura Polverini e Chiara Peduzzi; musica di Laura Polverini e Marcello Balena.

Questa sera ti racconto

Una storia pazzesca

Sono Annalisa quella che

Dicono “è diversa”

Perché non può vedere

Perché non lo può fare

Troppe quelle barriere

Che mi fanno pensare

A quanto è ipocrita la gente

C’è chi non vede veramente

Quanto può fare male

Una parola sottile

Che si insinua nella mente

Con gli occhi belli di chi ha pianto troppo

Il cuore puro

L’entusiasmo intatto

Mi alleno sempre fino a che non crollo

Barcollo ma non mollo

Inciampo e mi rialzo

Io sono Andrea

Io sono Alessia

Anche se sembra non sono perfetta

Chiamami Leo

Luca o Francesca

ecco una storia

diversamente pazzesca

C’è chi nasce cieco e vede quello che hai dentro

Chi non sente eppure c’ha la musica addosso

E chi non cammina vola come un deltaplano

Sono un uomo sovraumano

Conosco un muto logorroico

E ho un’amica sorda che dice “ci sentiamo dopo”

Perché vedi questa vita si ribalta con poco

E allora stai al gioco

Stai al gioco

Io sono Andrea

Io sono Alessia

Anche se sembra non sono perfetta

Chiamami Leo

Luca o Francesca

ecco una storia

diversa

Ogni uomo ha il suo naso

Il suo sogno ed il suo peso

Da tirarsi dietro lungo la strada

Ah, che salita!

Così sento il tuo profumo

E i nostri sogni sono uno

Ma che vista da quassù

Io sono Andrea

Io sono Alessia

Anche se sembra non sono perfetta

Chiamami Leo

Luca o Francesca (uuuuuh)

ecco una storia

diversa…

