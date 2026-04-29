Chi è Giuseppe Cipriani, il compagno (ricchissimo) di Nicole Minetti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

ANSA Nicole Minetti: vita, amori e processi della ex valletta e politica italiana

Giuseppe Cipriani è il compagno di Nicole Minetti, ma soprattutto un ricchissimo imprenditore ed erede della dinastia Cipriani. I due, dopo anni lontano dai riflettori, sono finiti al centro di alcune vicende che fanno discutere.

Chi è Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti

60 anni e una carriera fra motori e imprenditoria, Giuseppe Cipriani è figlio di Arrigo e nipote di Giuseppe Cipriani Senior, fondatore del celebre Harry’s Bar. L’attività venne aperta nel 1931 in un ex magazzino a pochi passi dalla Basilica di San Marco. Il nome del bar venne scelto come omaggio ad Harry Pickering, un amico del fondatore.

Leggenda vuole che i due si fossero incontrati nel 1927 in un albergo in cui lavorava Cipriani. Pickering, ospite della zia, venne lasciato dalla donna senza soldi. Ad aiutarlo a tornare in patria fu proprio Cipriani che gli prestò 10mila lire. Tempo dopo Harry tornò in Italia, restituì i soldi al suo benefattore e aggiunse anche 30mila lire di interessi.

Grazie a quella somma Cipriani riuscì ad aprire il bar che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo. Il locale divenne in breve tempo un punto di riferimento, frequentato da intellettuali, star e grandi nomi. Nel 1948 dietro il bancone dell’Harry’s Bar nacque il famosissimo cocktail Bellini.

Oggi la famiglia Cipriani gestisce un impero fatto di hotel, residence, ristoranti e lounge bar. Erede di questa importantissima famiglia Giuseppe Cruciani ha inseguito sin da giovanissimo il sogno di diventare un pilota di Formula 1.

Ha debuttato nel 1988 nei circuiti americani, mentre nel 1991 ha creato una scuderia di Formula 3000 Internazionale. Nel 2024 ha ottenuto il titolo di campione di Gran Turismo.

L’amore di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti

In passato Giuseppe Cipriani ha vissuto un brevissimo flirt con Simona Ventura ed è stato sposato con Eleonora Gardini. La cronaca rosa lo ricorda soprattutto per i party lussuosi sul suo yacht, soprannominato Gin Tonic, con ospiti internazionali come Shakira e Naomi Campbell.

La storia d’amore con Nicole Minetti è iniziata nel 2012, vissuta lontano dai riflettori. La coppia si è sempre divisa fra l’Uruguay, dove ha un ranch, e Montecarlo. Nel 2018 Nicole e Giuseppe hanno avuto un figlio, poco tempo dopo hanno adottato il loro secondogenita in Sudamerica.

Prima di innamorarsi di Cruciani, Nicole Minetti è stata legata a Guè Pequeno. Nel 2014 la storia con Claudio D’Alessio, segnata anche dall’esperienza dolorosa dell’aborto. Nel 2012 l’ex igienista dentale ed ex parlamentare rilasciò un’intervista a Diva e Donna che fece scandalo, in cui parlava della sua vita privata senza filtri.

“Non vivo senza sesso. Per me è una medicina, basta una notte d’amore per tornare di buonumore – rivelò -. Sono stata con una donna. Per un’ora, un mese o tutta la vita, mi faccio sempre travolgere dalla passione. Il mio sogno proibito è Angelina Jolie”.

Poi l’incontro con Giuseppe Cipriani e la scelta di vivere lontano dai riflettori, concentrandosi sulla famiglia. Una relazione, quella con il manager e imprenditore, segnata da diverse crisi, tira e molla, ma anche riconciliazioni.