Francesca Cipriani, matrimonio in crisi: “Sono andata via di casa”

Francesca Cipriani annuncia nel programma di Monica Setta la crisi col marito: "Ho fatto le valige e sono andata via di casa"

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IPA Francesca Cipriani

Un periodo complesso per Francesca Cipriani. Nel salotto di Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta in onda su Rai 2, la showgirl ha raccontato per la prima volta il momento difficile che sta vivendo con il marito Alessandro Rossi, sposato nel 2022 tra pizzi bianchi e promesse eterne. Oggi, però, l’atmosfera è decisamente diversa: “Ho fatto le valigie e sono andata via da casa”, ha confessato. “Non so se ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi”.

Perché Francesca Cipriani e il marito sono in crisi

Stando a quanto raccontato da Francesca Cipriani a Monica Setta, la crisi con il marito Alessandro Rossi è scoppiata a causa di alcune visioni differenti sul tema della maternità.

Un desiderio, quello dei figli, che è diventato più urgente per l’ex Pupa, un po’ meno per la sua dolce metà. “Sono settimane che vivo questa situazione difficile”, ha spiegato Francesca, parlando anche del peso degli attacchi ricevuti online.

Gli odiatori del web, ha detto, continuano a chiederle perché non riesca ad avere un figlio. Una domanda che ogni volta si trasforma in una ferita ripetuta. “Io un bimbo lo voglio davvero”, ha ribadito. Il punto, però, è che i tempi non coincidono: “È mio marito che mi chiede di aspettare“.

E a 42 anni la pazienza diventa più fragile. “Mi sono sposata per mettere su famiglia, altrimenti non avrei detto sì per sempre”, ha confessato la Cipriani.

Francesca Cipriani, la chirurgia estetica e le ferite del passato

Nel corso dell’intervista Francesca Cipriani ha affrontato anche un altro tema che l’ha accompagnata per anni: la chirurgia estetica. Gli interventi non sono stati pochi nel corso del tempo ma dietro la scelta del bisturi – ha chiarito – c’è una storia personale molto più complessa di quanto spesso si immagini.

“Mio marito è contrario – ha dichiarato – ma sa anche che ho iniziato a operarmi per superare gravi problemi con me stessa“. Parole che riportano a un passato segnato da bullismo, molestie e violenza psicologica. Un dolore così profondo da portarla, a un certo punto, a pensare anche al gesto più estremo.

“Ho tentato di togliermi la vita”, ha rivelato con una sincerità che sorprende. In quel periodo, ha ricordato, il bisturi è diventato una forma di rinascita. O forse di protezione. Anche se oggi, guardando indietro, qualcosa cambierebbe: “Forse ho esagerato. Alcune cose, come i glutei, non le rifarei”.

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Chi è Alessandro Rossi, il marito di Francesca Cipriani

Alessandro Rossi, classe 1991, è il marito di Francesca Cipriani. Originario di Cesenatico, in Romagna, lavora come imprenditore nel settore edile e dell’arredamento di interni presso l’azienda EDIL GEO. Pur restando lontano dal mondo dello spettacolo, il suo nome è diventato noto al grande pubblico negli ultimi anni grazie alla relazione con la showgirl.

Il pubblico televisivo lo ha conosciuto nel 2021 durante il Grande Fratello Vip, quando fece irruzione nella Casa per sorprendere Francesca Cipriani con una romantica proposta di matrimonio. Un gesto che attirò l’attenzione dei telespettatori e segnò uno dei momenti più ricordati di quell’edizione del reality.

La relazione è poi proseguita senza interruzioni fino al matrimonio, celebrato nel dicembre 2022. E Rossi ha sempre sostenuto pubblicamente la moglie, non disdegnando interviste di coppia. Ora, però, qualcosa si è incrinato tra i due. E all’orizzonte spunta il divorzio.