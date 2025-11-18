Genny Urtis a Belve: “Ho litigato con Diletta Leotta. Francesca Cipriani? Braccino corto”

Confessioni, ferite e rinascita: Genny Urtis torna a Belve e racconta transizione, manipolazioni, sogni infranti e la libertà riconquistata

Genny Urtis per la seconda volta a Belve: un ritorno davanti a Francesca Fagnani che sa di resa dei conti con sé stessa, dopo l’intervista del 2023, quando ancora si faceva chiamare Giacomo Urtis. Oggi la 48enne si racconta con la voce di chi ha attraversato una tempesta e sceglie, finalmente, di respirare: “Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro”, ha dichiarato. Parole che sanno di rinascita, ma anche di ferite ancora in via di guarigione.

Genny Urtis a Belve, amore tossico e psicofarmaci

Un percorso segnato, però, dal rapporto con l’ex fidanzato, rivelatosi un “manipolatore e truffatore”. Alla giornalista e al pubblico di Rai2, ha dunque raccontato di essere “ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”. Insomma, un amore tossico nel senso più puro della parola.

Quando la giornalista le ha chiesto se alcune scelte siano state fatte per compiacere quell’uomo la chirurga delle star ha lasciato emergere la verità cruda: “Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui“.

Ha quindi ammesso che lui “mi faceva sognare la vita che non avevo ancora avuto, credere di essere una moglie. Avevamo anche scelto le madri dei nostri figli”. Il progetto di maternità surrogata era quindi tutt’altro che un’idea astratta.

Genny Urtis a Belve, la lite con il fratello di Diletta Leotta

A Belve Genny Urtis non ha risparmiato dettagli del passato né aneddoti che sembrano sceneggiature già pronte: dalle notti sfrenate alla Gintoneria di Lacerenza — “Ho fatto sesso in un bagno” — alla storia con un ex calciatore celebre, di cui però ha preferito non svelare il nome.

Poi le immancabili incursioni nel mondo dei personaggi televisivi: Francesca Cipriani, “che non vuole mai pagare perché ha il braccino corto”, e un acceso diverbio con Diletta Leotta, nato per colpa del fratello della conduttrice: “Lavorava con me e poi non si è comportato benissimo”.

Mirko Manola, il fratello maggiore di Diletta Leotta, è anche lui un chirurgo estetico e da tempo è uno dei più noti a Milano.

Alla fine, tra confessioni, ironia e provocazione, è arrivato da parte di Urtis persino un riferimento a Pier Paolo Pasolini, l’intellettuale che Genny cita con un sorriso sfrontato: “Io professo la libertà di scegliere. Pasolini che faceva? Era un po’ così, perverso”.

Chi è Genny Urtis

Nata il 28 settembre 1977 a Caracas, in Venezuela, da genitori sardi, Genny ha trascorso l’infanzia in Sud America, per poi trasferirsi con la famiglia ad Alghero. Dopo la laurea in Medicina e la specializzazione in Dermatologia, ha conseguito un master in Chirurgia estetica all’Università Statale di Milano.

Grazie al suo lavoro – tra i suoi clienti figuravano diversi personaggi del mondo dello spettacolo – è approdata in televisione. Nel 2023, al termine di un percorso di trasformazione personale iniziato nel 2013, Urtis si è mostrata per la prima volta con i capelli biondi e i tratti femminili.

Come Giacomo Urtis ha partecipato ad alcuni reality show: nel 2017 è stato un naufrago dell’Isola dei Famosi, nel 2021 un inquilino del Grande Fratello Vip.

