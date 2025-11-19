Ascolti tv del 18 novembre, Ricciardi si scontra con Belve e Le Iene. Scotti senza storia

"Il Commissario Ricciardi 3" su Rai 1 si scontra con "Belve" su Rai 2 e "Le Iene" su Italia 1. Scotti e De Martino, guerra continua: tutti gli ascolti

In via del tutto eccezionale Il Commissario Ricciardi 3 ha raddoppiato l’appuntamento settimanale ed è tornato su Rai 1 in prima serata con la terza puntata. Si è così trovato a competere negli ascolti tv con Belve su Rai 2 e con Le Iene su Italia 1.

Lino Guanciale, Serena Iansiti (leggi la nostra intervista), Maria Vera Ratti, protagonisti de Il Commissario Ricciardi 3 si scontrano con Francesca Fagnani che a Belve ha ospitato Eva Herzigova, Genny Urtis, Cristiano Malgioglio.

Su Italia 1 vanno in onda Le Iene Show, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Mentre su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale. La7 ha trasmesso DiMartedì.

Il prime time ha visto come protagonisti, al solito, Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 che resta sempre primo negli ascolti.

Prima serata, ascolti tv del 18 novembre: Ricciardi vince ma è in calo

Su Rai 1 Il Commissario Ricciardi 3 incolla al piccolo schermo 3.261.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.291.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.262.000 spettatori pari all’8.4%.

Su Italia1 Le Iene interessa 1.159.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 Amore Criminale segna 702.000 spettatori (4%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 483.000 spettatori (3.7%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.418.000 spettatori e l’8.7% e .000 spettatori e il % nella parte chiamata DiMartedì Più. Su Tv8 X Factor ottiene 516.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 427.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 18 novembre: La Ruota della Fortuna vola al 27%

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.177.000 spettatori (20.8%) e Affari Tuoi arriva a 4.827.000 spettatori (22.5%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.666.000 – 22.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.766.000 spettatori pari al 27% dalle 20:47 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 511.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.175.000 spettatori (5.6%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.101.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.413.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 927.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 745.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.801.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 535.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 459.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.307.000 spettatori pari al 22.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.533.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.259.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.311.000 spettatori (20.2%).

Su Rai2 la partita valida per le Qualificazioni agli Europei Under 21 – Montenegro-Italia conquista 618.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Grande Fratello segna 419.000 spettatori (2.9%) e Studio Aperto Mag sigla 395.000 spettatori (2.5%), mentre C.S.I. Miami è seguito da 701.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.295.000 spettatori (13%). A seguire Blob piace a 973.000 spettatori (5.1%), mentre Nuovi Eroi sigla 858.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 964.000 spettatori (5.6%), mentre La Promessa appassiona 927.000 spettatori (4.9%). Su La7 Ignoto X raduna 279.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 391.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (317.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 658.000 spettatori con il 3.5%.

