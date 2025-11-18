La Ruota della Fortuna, il colpo di scena cambia tutto. Gerry lascia il campione con una promessa

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Gerry Scotti fa una promessa al campione de "La Ruota della Fortuna"

Martedì 18 novembre Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati a far girare l’intramontabile Ruota della Fortuna, regalando una puntata vivace e piena di colpi di scena.

La puntata è stata segnata da un grande cambio di passo: Riccardo, campione in carica e volto simbolo di questa stagione, ha dovuto lasciare il titolo a Carola. Un momento non semplice per lui, ma subito addolcito da un invito speciale di Gerry, che ha chiuso il passaggio di consegne con il sorriso e una promessa.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry fa una promessa al campione

Gerry Scotti, insieme all’inseparabile Samira Lui, ha condotto una puntata de La Ruota della Fortuna tutt’altro che prevedibile. Protagonisti oltre al campione Riccardo, ingegnere ambientale di Recanati diventato in poche settimane un vero fenomeno del programma, Carola e Marco.

Per i nuovi concorrenti, sfidare un campione come Riccardo non è compito semplice: il suo percorso resta uno dei più impressionanti di sempre. Puntata dopo puntata ha costruito un bottino record, portandosi a casa oltre 410.700 euro

Ma, come ormai è chiaro, a La Ruota della Fortuna può succedere di tutto: e in una serata ricca di giochi e ribaltamenti, è Carola ad avere la meglio. Riccardo, dopo un percorso memorabile, deve lasciare il titolo e Gerry Scotti si prende qualche istante per celebrarlo davvero, ricordando davanti al pubblico la sua cavalcata fatta di colpi di genio e velocità di risposta.

“Sei il più grande campione de La Ruota, avendo vinto più di 410 mila euro”, dice Gerry con orgoglio, sottolineando il talento e la calma con cui Riccardo ha affrontato ogni enigma. È un commiato affettuoso, quasi un piccolo tributo.

Poi, arriva la promessa. In questi giorni è in arrivo un torneo dei campioni già organizzato, a cui Riccardo non potrà partecipare. Ma Gerry non ha dubbi: ci sarà un prossimo appuntamento dedicato ai migliori giocatori, e in quell’occasione anche Riccardo tornerà protagonista.

“Il prossimo torneo dei campioni vedrà anche te come protagonista, a meno che qualcuno vinca più di te”, gli dice sorridendo. Un modo elegante per salutarlo, ma anche per lasciare la porta spalancata al suo ritorno.

La nuova campionessa fatica alla Ruota delle Meraviglie

Per Carola, appena salita sul trono di campionessa, arriva subito la prova più temuta: la Ruota delle Meraviglie. Il tema della serata è l’influenza e, purtroppo, l’andamento della manche sembra proprio seguire il filo del titolo. I tabelloni si fanno complicati e le tre buste, una dopo l’altra, si accendono di rosso. Una sequenza impietosa che non lascia molto spazio alla fortuna.

Gerry, visibilmente dispiaciuto, prova a consolare la concorrente: “Ci sono delle sere in cui tutto gira al contrario”, dice con quel tono che solo lui riesce a usare quando qualcosa non va, ma non deve per forza diventare un dramma.

Nonostante la manche sfortunata, Carola riesce comunque a chiudere la puntata con 16.700 euro, un risultato più che dignitoso per il suo debutto da campionessa. E soprattutto, conquista il diritto più importante: tornare in studio nella prossima puntata e riprovare a far girare la ruota dalla parte giusta.

