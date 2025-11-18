Gerry Scotti in prima serata con La Ruota della Fortuna: c’è la data

IPA Gerry Scotti

Ormai è il grande successo del momento: La Ruota della Fortuna è tra i programmi più seguiti, e ogni giorno si sfida contro Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, vincendo per lo share. Il grande cult della televisione è tornato con Gerry Scotti e Samira Lui: una mossa vincente, che ha portato Mediaset a rimandare Striscia la Notizia per la prima volta. E dal 20 novembre La Ruota dei Campioni arriva su Canale5: ecco i dettagli trapelati finora.

La Ruota della Fortuna in prima serata: la versione dei Campioni

Si chiama La Ruota dei Campioni: il programma è sempre condotto da Gerry Scotti con Samira Lui e va in onda giovedì 20 novembre su Canale5. Quindi, a La Ruota va il compito ambizioso di sfidare la prima puntata della terza stagione della fiction con Alessandro Gassmann, Un professore. Il programma campione di incassi arriva dunque nel prime time e si confronta con una fiction che ha sempre avuto ottimi ascolti.

Stando alle prime anticipazioni condivise da Sorrisi, è una puntata speciale dove hanno l’opportunità di sfidarsi i campioni e le campionesse che hanno fatto la storia di questa edizione, iniziata proprio in estate, in un periodo in cui tendenzialmente la televisione andava in “letargo”. Tra colpi di scena e vittorie straordinarie, la puntata promette di tenere con il fiato sospeso i tanti fan. E tra i campioni c’è Gabriele Casti.

Il successo de La Ruota della Fortuna

Dalla partenza furba in estate fino alla scelta di affidare il compito a Gerry Scotti, il “Senatore della tv”, che va in onda tutti i giorni al fianco di Samira Lui, che non è una valletta. Lo stesso Scotti, dopo la polemica scatenata da Claudia Gerini, ha voluto mettere un punto alla questione: Samira è una sua “socia”, e il ruolo della valletta è ormai tramontato con gli anni ’90. La Ruota è un cult, ma i cult non sempre hanno lo stesso successo una volta tornati sullo schermo. Per fortuna, non è questo il caso: basti pensare al terreno perso da Stefano De Martino nel giro di un anno ad Affari Tuoi. Ma nessuna “rivalità” tra i due conduttori, che stanno comunque scrivendo una pagina televisiva dell’access prime time.

“È un gioco, con tutti i crismi della tradizione e la giusta modernità”, Gerry Scotti aveva spiegato così il successo de La Ruota a Repubblica in un’intervista. “È stata una decisione epocale. Io ero seduto al bancone di Striscia, vedevo Antonio perplesso. Anche per me è un dispiacere, Striscia è la cosa più importante della mia carriera. E ho lasciato Tu si que vales, che ho fatto per 14 anni. Ho compiuto le mie scelte. L’estate era il momento giusto, abbiamo lavorato tanto a questa sfida”. In effetti, proprio Striscia al momento non è ancora tornato in onda. Potrebbe tornare presto in prima serata, ma almeno per il momento La Ruota rimarrà con noi fino a Natale, visto il successo clamoroso ottenuto e la “sconfitta”, ma solo di pochi punti di share, di Affari Tuoi.

