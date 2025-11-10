Gabriele Casti, chi è il nuovo campione indiscusso de La Ruota della Fortuna

Insegnante e appassionato di lingua italiana, Gabriele Casti è il campione che ha sbancato La Ruota della Fortuna.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Gabriele Casti è il nuovo super campione de La Ruota della Fortuna che con la sua storia e le sue vincite è riuscito a commuovere Gerry Scotti e Samira Lui.

Chi è Gabriele Casti, campione de La Ruota della Fortuna

Super campione dal talento indiscusso, Gabriele Casti ha conquistato il pubblico de La Ruota della Fortuna. Originario della Sardegna, per la precisione di Selegas, è diventa campione del quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui nella puntata del 6 novembre.

Gabriele ha svelato di fare l’insegnante e di essersi trasferito per amore del suo lavoro. Ha una passione per la lingua italiana ed è stata proprio quest’ultima ad aiutarlo nello scoprire le soluzioni e portare a casa non solo un montepremi oltre i 100mila euro, ma anche l’ambitissima automobile che il programma mette in palio.

Accompagnato in studio dal padre, Gabriele ha mostrato tutto il suo talento e grande maestria. La sua vittoria ha commosso Gerry Scotti e Samira Lui che si sono sciolti in lacrime. “Gli abbiamo cambiato la vita”, ha commentato il conduttore. Mentre la showgirl ha aggiunto: “Un insegnante che si impegna, studia, gioca con passione e rispetto: è la vittoria di chi crede ancora nel sapere”.

Il successo de La Ruota della Fortuna

Nel frattempo il successo de La Ruota della Fortuna non si ferma, con l’idea – anticipata da Gerry Scotti – di una puntata speciale con tutti i campioni dello show più amati dal pubblico. Il conduttore ha saputo riportare in tv il format di Mike Bongiorno, mescolando modernità e passato.

Una grande sfida che Gerry ha vinto a pieni voti, superando anche la concorrenza di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai Uno. La Ruota della Fortuna d’altronde continua a macinare ascolti straordinari, battendo ogni record e confermando il gradimento del pubblico.

“Il 27% di share de La Ruota della fortuna è una roba d’altri tempi. Voglio rendere onore a Stefano De Martino, il mio avversario giovanissimo: mettiamo assieme le componenti sociali e regionali, facciamo qualcosa che non accadeva da trent’anni perché mettiamo assieme le persone”, ha spiegato Gerry Scotti, ospite del Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni.

Per l’occasione il conduttore ha parlato del ruolo di Samira Lui nella trasmissione, finito spesso al centro di polemiche e commenti. L’ultima, solo qualche giorno fa, era stata lanciata da Claudia Gerini, che aveva svelato di trovare anacronistico il ruolo della “valletta che gira le lettere”.

“Samira Lui è il prototipo del nuovo protagonismo femminile in tv – ha spiegato Scotti -, fa finta di cavalcare il ruolo di valletta ma non è una valletta: è la mia socia, un’amica con la quale scherzo e mi godo lo spettacolo. Lei, con grande umiltà, fidandosi della mia esperienza, sta conquistando il favore delle persone. Quando si tratta di una bella donna è facile che piaccia agli uomini e non piaccia alle donne ma questa ragazza piace molto anche alle signore e sono lieto e orgoglioso di averla traghettata nella nuova generazione della televisione”.