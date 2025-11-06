La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa

Puntata eccezionale a La Ruota della Fortuna con una maxi vincita e le lacrime di Samira Lui e Gerry Scotti.

Emozioni forti, lacrime e una vittoria straordinaria: la puntata del 6 novembre de La Ruota della Fortuna è stata particolarmente travolgente. Non solo per il pubblico, ma anche per Samira Lui e Gerry Scotti che, di fronte ad una vincita fenomenale da parte del Campione, si sono sciolti in lacrime. Ospite dello show, a sorpresa, Claudio Amendola, presto in tv con I Cesaroni.

La Ruota della Fortuna, il Campione vince tutto (e Gerry si emoziona)

Gerry Scotti l’aveva detto sin dall’inizio della puntata: Gabriele, Campione in carica de La Ruota della Fortuna, aveva tutte le carte in regola per trionfare nel gioco. E così è stato. L’insegnante di Cagliari, accompagnato in studio dal padre, prima ha battuto la concorrenza, poi ha trionfato in tutti i giochi, svelando il suo talento.

Una puntata eccezionale che, una vittoria dopo l’altra, ha condotto Gabriele a vincere un montepremi altissimo, ma anche l’auto messa in palio dalla trasmissione. L’insegnante è riuscito infatti in un’impresa che sembrava (quasi) impossibile, portando a casa un triplete e conquistando di diritto la quattro ruote.

Ma è all’ultimo gioco che il Campione ha dato il meglio di sè, riuscendo ad estrarre l’assegno da 100mila euro. Con grande emozione di Gerry Scotti e Samira Lui che si sono sciolti in lacrime. “Abbiamo cambiato la vita di una persona”, ha commentato il conduttore, asciugando gli occhi con un fazzoletto offerto dalla showgirl.

Poi il saluto commosso al Campione e suo padre che, emozionati ed ancora increduli, hanno lasciato lo studio con la maxi vincita.

Il successo senza fine della Ruota della Fortuna

Nel frattempo La Ruota della Fortuna continua a collezionare record e successi con numeri da capogiro. Gerry Scotti con il suo talento e la capacità di entrare nel cuore dei telespettatori, ha saputo ridare vita al format storico di Mike Bongiorno. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha svelato di essere felice per gli ascolti alti, ma di aver scelto di non farsi condizionare.

“È una malattia che chi fa questo lavoro deve rifuggire – ha confessato -. Andare a letto pensando all’Auditel, svegliarsi pensando all’Auditel… Io e altri colleghi, per esempio Carlo Conti, ne siamo più o meno guariti. Ho cercato di comportarmi sobriamente anche quando ho fatto il 27% di share”.

Il presentatore ha poi cercato di spiegare il successo del programma che conduce con Samira Lui. “Uno dei segreti di un programma così datato è la freschezza – ha confidato -. Noi siamo una torta di mele, la fanno ovunque, ma noi la facciamo fresca ogni mattina. Puoi prendere il format più bello del mondo, ma se lo fai male e ci metti ingredienti cattivi alla gente non piace”.

Gerry ha poi confessato di aver insistito con Mediaset per riportare in onda La Ruota della Fortuna: “Sono bravo a fare la Ruota, ma sono anche quello che ha preteso di rifarla. A forza di sentirmelo dire, il mio editore Pier Silvio Berlusconi mi ha accontentato e mi ha fatto fare una tranche di puntate celebrative della Ruota di Mike Bongiorno. Quando a maggio 2024 Pier Silvio l’ha vista in onda, mi ha chiamato: ‘In questo momento storico della tv e della tua vita, la Ruota è il programma che devi fare tutti i giorni’. Ha dato un senso a questi miei 40 anni di carriera.”

Mentre sul confronto a distanza con Stefano De Martino ha concluso: “La Ruota è un programma corretto, rispettoso ed ecumenico. Io con la Ruota e Stefano con Affari Tuoi ogni sera mettiamo insieme 11 milioni di persone in quella fascia nazionalpopolare. Senza puzza sotto il naso, visto che tre quarti degli italiani ci scelgono.”

