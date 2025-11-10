La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imbarazza Samira Lui. Partita sfortunata

A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti mette in imbarazzo Samira Lui. E la partita del campione è sfortunata.

La puntata del 10 novembre de La Ruota della Fortuna non si rivela particolarmente fortunata per il campione Gabriele che, sul finale, non porta a casa un montepremi altissimo come accaduto nelle scorse puntate.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa ritardare il GF

La nuova puntata de La Ruota della Fortuna inizia nel segno del campione Gabriele Casti che negli appuntamenti passati ha emozionato Gerry Scotti e Samira Lui con una maxi vincita. Il campione – che di professione fa l’insegnante e arriva dalla Sardegna – svela al conduttore il sogno di andare in Tanzania.

Fra canzoni, balletti e tante curiosità da scoprire, anche questa puntata de La Ruota della Fortuna regala emozioni e risate. Forte, come sempre, il feeling fra Gerry Scotti e Samira Lui, coppia collaudatissima in tv. Lei gli dice: “Gerry sei un mito!”, mentre lui la mette in imbarazzo chiedendo quale piatto sa cucinare.

“La parmigiana”, risponde lei. “La fai per il tuo Luigi”, fa notare il conduttore, parlando del fidanzato della modella. Poco dopo però Samira scoppia a ridere, ricordando la sua “tragica” parmigiana preparata ai tempi del Grande Fratello e non proprio apprezzata dagli altri concorrenti.

Sul finale Gerry Scotti si rende conto di essersi allungato troppo, facendo slittare l’inizio del GF di Simona Ventura. Prima esorta tutti a fare in fretta, poi loda il campione del programma. “Possiamo parlare di fortuna, perché è la Ruota della Fortuna, ma è un grande campione”, dice.

Alla fine però la fortuna non premia Gabriele che torna a casa con un montepremi inferiore rispetto alle puntate passate e a La Ruota delle Meraviglie si aggiudica un assegno da 100 euro.

Il trionfo de La Ruota della Fortuna

Maxi vincite, emozioni forti e il forte feeling fra Gerry Scotti e Samira Lui: sono questi gli ingredienti del successo de La Ruota della Fortuna, il format di Mike Bongiorno riportato in tv dal noto conduttore.

“Sono bravo a fare la Ruota, ma sono anche quello che ha preteso di rifarla – ha raccontato il presentatore -. A forza di sentirmelo dire, il mio editore Pier Silvio Berlusconi mi ha accontentato e mi ha fatto fare una tranche di puntate celebrative della Ruota di Mike Bongiorno”

“Uno dei segreti di un programma così datato è la freschezza – ha aggiunto -. Noi siamo una torta di mele, la fanno ovunque, ma noi la facciamo fresca ogni mattina. Puoi prendere il format più bello del mondo, ma se lo fai male e ci metti ingredienti cattivi, alla gente non piace”.

Una torta di mele che, come dimostrano gli ascolti, piace parecchio ai telespettatori. Non a caso La Ruota della Fortuna ha battuto più volte Affari Tuoi nella guerra per conquistare l’access prime. Numeri che, come ha spiegato Scotti, non sono frutto del caso, ma nascono da uno studio attento e da grande preparazione. La sfida fra Gerry e Stefano De Martino ha appassionato tutti, regalando, di fatto, nuova linfa vitale alla televisione

