Chi è Riccardo Piancatelli, super campione de La Ruota della Fortuna (anche grazie alla fidanzata)

Riccardo Piancatelli è entrato nella storia de La Ruota della Fortuna, sbaragliando ogni record e dimostrando che il "caso" conta, ma fino a un certo punto

IPA Riccardo Piancatelli è il super campione di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Il ritorno de La Ruota della Fortuna ci ha permesso di fare un balzo indietro nel tempo, godendo di uno dei giochi che hanno fatto la storia della televisione. Ma non è tutto qui. Come accade in ogni game show che si rispetti, arriva il momento in cui qualcuno emerge, donando al pubblico un’emozione dietro l’altra. È il caso di Riccardo Piancatelli, 32enne originario di Recanati che è riuscito a scalare ogni record. Un super campione che sarà difficile dimenticare.

Cosa sappiamo di Riccardo Piancatelli?

Originario di Recanati, in provincia di Macerata, Riccarto Piancatelli ha 32 anni ed è già diventato il più grande campione di sempre a La Ruota della Fortuna. Una vittoria dietro l’altra, che dimostra come in un gioco del genere conti la fortuna, ma non solo: dietro al successo ci vuole anche strategia.

Ingegnere ambientale di professione, con un impiego in un’azienda di prodotti per il riscaldamento, il super campione sa approfittare dei tiri giusti, ma a questo unisce rigore logico e acume. Sono queste le caratteristiche che gli hanno permesso in poche puntate di scalare ogni record, accumulando un bottino stellare.

Lo storico trionfo del super campione

Gerry Scotti e la co-conduttrice Samira Lui non perdono occasione per esprimere tutto il loro entusiasmo per Riccardo. Già nelle prime puntate il concorrente, diventato campione, si era distinto per essere riuscito a portare a casa una maxi vincita da 100.000 euro, insieme a uno dei premi più ambiti: la Fiat Grande Panda.

A questo punto era già nell’olimpo dei campioni, ma non gli è bastato. Nelle puntate successive è riuscito a guadagnare il primato assoluto, difendendo con tenacia il proprio titolo e superando la soglia del 200.000 euro lo scorso 17 novembre: nel gioco finale delle buste, Riccardo ha indovinato la risposta esatta aprendo quella contenente il premio massimo di 200.000 euro.

Sì, una somma incredibile: il super campione ha totalizzato la cifra astronomica di 410.700 euro. Un record assoluto che ha commosso il conduttore, entusiasta quando a vincere sono concorrenti giovani e abili come lui.

Ci vuole fortuna, questo è certo, ma per Piancatelli il “caso” conta fino a un certo punto. Lo stesso Gerry Scotti ha sottolineato quanto sia bravo con le parole e come riesca a mettere a frutto le sue abilità, quali precisione e capacità di problem solving, al servizio di una strategia che si mostra sempre vincente. C’è un’altra piccola curiosità che ha colpito il pubblico: la sua predilezione per la lettera “R”, probabilmente un omaggio alla sua città d’origine (Recanati), oltre che l’iniziale del suo nome.

La fidanzata Giulia sempre al suo fianco

Fortuna, strategia e un pizzico di “scaramanzia” si fondono nel gioco di Riccardo Piancatelli, ma ad avere un peso nel corso delle puntate è stata anche la presenza della fidanzata Giulia in studio. Come da prassi, ogni concorrente de La Ruota della Fortuna ha la possibilità di scegliere qualcuno da cui farsi accompagnare in puntata e lui, innamorato più che mai, non ha mai avuto dubbi in tal senso.

La fidanzata è sempre rimasta al suo fianco, condividendo col super campione i momenti più complicati del gioco, ma soprattutto la lunga serie di vittorie con grande entusiasmo. Inevitabile pensare ai progetti futuri insieme e sì, in tal senso il game show sta aiutando la coppia a renderli sempre più tangibili.