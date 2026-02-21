La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti dice addio alla sua beniamina: colpo di scena nel finale

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della fortuna non si ferma, mai. Anche in questo sabato 21 febbraio, Gerry Scotti e Samira Lui tornano puntualissimi su Canale 5 per tenere compagnia agli spettatori in attesa di C’è Posta per Te. Una serata decisamente sottotono, priva di colpi di scena o di indimenticabili siparietti, seppur una sorpresa arrivi: proprio sul finale della gara, un nuovo agguerrito concorrente ruba il posto da campione alla giovanissima Irene che, come parecchi prima di lei, è rimasta in cima per una sera appena. Sembra che nessuno sia in grado di mantenere il trono in questa nuova edizione del game show Mediaset.

Gerry Scotti dice addio alla sua campioncina

Nella puntata precedente, aveva vinto – seppur senza una gara particolarmente brillante – più di 20.000 euro. Oggi, invece, Irene torna a casa a mani vuote, anzi torna a casa e basta. Sono bastate 24 ore alla “campioncina”, così l’ha soprannominata Gerry Scotti, per perdere il titolo. Irene, tra i più giovani a prendere parte a quest’edizione de La Ruota della Fortuna, arriva da Catania e lavora come tecnica della riabilitazione psichiatrica. Fin da subito si è accaparrata la simpatia del conduttore, al quale ha portato in dono una maglietta della squadra di calcio del Catania.

Questa sera però, inaspettatamente, Irene si è vista rubare il posto da Stefano, da Monfalcone, in provincia di Gorizia. È al Round Express che lo sfidante inizia a recuperare punti, per riuscire così a superare le avversarie e poter arrivare alla tanto agognata La Ruota delle Meraviglie, dove Stefano si presenta con uno scarno bottino di 4.800 euro. La sfida ha come tema il “dente”, che al nuovo campione duole, perché indovina infine soltanto 1 quesito su 3. Guadagna altri 5mila euro, tornando a casa con quasi 10.000 euro in totale.

10.000 euro non sono di certo pochi in assoluto, ma lo sono in confronto a quanto il concorrente avrebbe potuto vincere. “È un sabato che ricorderete, ma se lo ricorderà anche Stefano perché qui c’erano 200 mila euro” afferma Gerry Scotti svelando quanto si nascondeva in una delle tre buste.

Nessun campione dura a La Ruota della Fortuna

Bisogna ammettere che, fra i numerosissimi concorrenti de La Ruota della Fortuna, Stefano non si è dimostrato il più fortunato o implacabile. Sui social gli utenti lamentano le sue occasioni perse, ribattendo che loro, dal proprio divano, le hanno indovinate tutte. Il problema, però, non è Stefano ma questi continui scambi di posto che si susseguono serata dopo serata. Si contano sulle dita di una mano i campioni capaci di resistere a lungo da quando questa nuova edizione de La Ruota della Fortuna è tornata in tv.

C’è stato Riccardo Piancatelli, che ha incassato 200.000 euro per poi essere eliminato, dopo una lunga e appassionante avventura, in una delle puntate de La Ruota dei Campioni. È arrivato poi il turno dell’incredibile Gabriele Casti, che ha mantenuto il primato per ben 9 puntate consecutive guadagnando infine quasi 300.000 euro. Per il resto, si continuano a susseguire campioni da una sera via, che privano il pubblico a casa di quell’affetto che si crea con i protagonisti più longevi, che spingono a sintonizzarsi puntata dopo puntata per scoprire come finirà la loro grande scalata.