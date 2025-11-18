Affari Tuoi, puntata tra numeri e cambi. E Stefano De Martino fa una proposta a Herbert

La puntata di "Affari Tuoi" del 18 novembre è un susseguirsi di cambi e simpatia di Stefano De Martino, che fa una proposta a Herbert

IPA Stefano De Martino al timone di "Affari Tuoi"

Martedì 18 novembre Stefano De Martino è tornato con una nuova puntata di Affari Tuoi. Un appuntamento che ha visto protagonista Valentina, concorrente arrivata dalla Puglia con un’energia tutta sua e un pizzico di scaramanzia.

Al centro della serata c’era il suo pacco numero 17, cifra che tradizionalmente divide l’Italia tra chi la considera sfortunata e chi invece la vede come un portafortuna.

Il numero 17 e l’imprevedibilità dei cambi ad “Affari Tuoi”

Valentina arriva da Bari, fa l’agente di autonoleggio e per questa avventura porta con sé la sorella Elisabetta, complice perfetta e supporto morale. Il loro pacco? Il 17, quello che molti eviterebbero come una corsia a doppio senso all’ora di punta.

L’inizio della partita è un saliscendi: prima due pacchi rossi che fanno tremare un po’, poi due blu che rimettono in equilibrio l’atmosfera. A sorpresa spunta anche il pacco nero, che però contiene solo 1 euro, facendo tirare un sospiro di sollievo in studio. Niente Gennarino nei primi giri e, quindi, nessuna possibilità di portare a casa il bonus da 2mila euro.

Ed è proprio qui che il Dottore decide di intervenire proponendo il cambio. Valentina non ci pensa nemmeno un secondo: accetta subito e si porta a casa l’11. Una mossa lampo che Stefano approva al volo: “Hai fatto proprio bene”, le dice spacchettando il pacco. Il suo vecchio 17 nascondeva appena 5 euro. Un numero sfortunato sì, ma stavolta per qualcun altro.

La partita procede e arriva la prima proposta seria del Dottore: 19 mila euro. Una cifra che in molti avrebbero accettato, ma Valentina no. Lei resta concentrata, vede che la gara è ancora in perfetto equilibrio e decide di andare avanti.

Il Dottore torna alla carica con un nuovo cambio, ma questa volta Valentina non si lascia tentare: l’11 rimane ben saldo tra le sue mani. E quando arriva una seconda offerta, 29 mila euro, lei rifiuta di nuovo. Ha ancora parecchie cifre rosse in gioco e un pensiero fisso: se porta a casa un premio più alto, potrà dare una bella mano al suo mutuo. Motivazione solidissima.

Il Dottore decide di riproporre, di nuovo, il famoso cambio. Stavolta però per Valentina la decisione pesa un po’ di più: l’11 è un numero che la segue da anni, e in più ci sono altri numeri “del cuore” ancora in gioco.

Dopo averci pensato per bene, fa il salto: lascia il suo fidato 11 e sceglie il pacco 8. Scelta audace, quasi da ginnasta che si lancia senza rete. Anche stavolta il cambio si rivela una mossa super strategica: Valentina si libera del pacco che conteneva 10 mila euro. Un altro colpo a favore della sua partita.

E mentre le aperture si susseguono, sembra che il Dottore voglia proprio giocare al gioco dei cambi: arriva una terza proposta che fa dubitare Valentina, ma che alla fine non accetta. Continua a credere nel suo numero e, alla fine, la sfortuna fa capolino: i 300mila erano nel numero 5, mentre nel suo 8 solo venti euro.

“Affari Tuoi”, La proposta (capillare) di Stefano a Herbert

Tra scelte difficili e colpi di scena, ad Affari Tuoi non manca mai spazio per il duo più atteso della serata: Stefano De Martino e il pacchista Herbert. La loro sintonia ormai è una tradizione del programma fatta di battute che spuntano come coriandoli e siparietti che alleggeriscono anche i momenti più tesi. Herbert si presenta con occhiali sgargianti da carnevale anticipato, sfoggiando freddure che strappano risate in studio e mandano in tilt la concentrazione del conduttore e del resto dello studio.

Il momento clou arriva quando tocca aprire il pacco numero 7 del Trentino Alto Adige. La concorrente, con un taglio corto super chic, attira subito l’attenzione di Stefano. Ed è lì che parte la scintilla comica: “Potresti fartelo anche tu”, propone sorridendo a Herbert.

Lui, con la sua solita ironia, fa notare un dettaglio non da poco: “Lei ha i capelli lisci… su di me non verrebbe così”. Stefano non molla e rilancia, assicurandogli che dietro le quinte c’è sicuramente qualcuno in grado di trasformarlo in un perfetto gemello glamour della concorrente. Il pubblico ride, loro pure, e la puntata prende quella piega leggera e un po’ surreale che ormai è un marchio di fabbrica.

