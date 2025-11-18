Belve, le anticipazioni del 18 novembre. Chi sono i quattro ospiti

IPA Francesca Fagnani

Il programma cult condotto da Francesca Fagnani torna stasera martedì 18 novembre con un nuovo appuntamento: la settimana scorsa non è andato in onda, per lasciare spazio al tennis, ed è il motivo per cui c’è una sorpresa speciale per tutti gli amanti di Belve. Questa sera si dà spazio a ben quattro ospiti (e non tre, come di solito). La guest star della serata è come sempre Maria De Filippi, pronta a mettersi in gioco con i suoi sketch insieme alla Fagnani.

Belve, le anticipazioni del 18 novembre

Top model simbolo degli anni ’90, Eva Herzigova è ospite a Belve e ripercorre alcuni momenti della sua carriera e della vita privata, smentendo il tradimento all’ex marito per un presunto flirt con Leo DiCaprio. Il flirt c’è stato, ma il matrimonio era già finito. Tra gli ospiti più attesi c’è soprattutto Cristiano Malgioglio, che a Belve si è concesso di raccontare i suoi “capricci da diva”. Ma ha anche ripercorso il momento più difficile della sua vita, quando ha scritto l’ultima lettera alla mamma.

“Per cinque anni non sono più riuscito a scrivere, mi sono ammalato da solo. Quando è morta le ho messo sul cuore una lettera in cui ho scritto tutto quello che lei non aveva mai saputo di me”. E poi il ricordo della sua giovinezza e di non aver mai sentito il bisogno di spiegare quella che ha chiamato “la sua natura”. “Mica ci voleva la zingara per capire. Non c’era bisogno di spiegare a mia madre che natura fosse la mia. Da ragazzino avevo i poster di Marlon Brando e Montgomery Clift. Mio padre chiedeva il perché e mia madre diceva: vedrai che cambierà. Invece sono peggiorato”, come sempre il suo lato ironico è ciò che lo rende tanto amato in televisione, anche dai giovani.

Gli altri ospiti

Nella puntata del 18 novembre di Belve, Francesca Fagnani accoglie in studio quattro ospiti: oltre alla Herzigova e a Malgioglio, è attesa anche BigMama e torna davanti alla conduttrice Genny Urtis, che è già stata nel programma nel 2023. Ha ammesso di essere ancora in cura per dimenticare l’ex fidanzato, un “manipolatore e truffatore”.

“Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro, sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”. Ha detto inoltre di aver litigato con Diletta Leotta, per colpa del fratello “che lavorava da me e poi non si è comportato benissimo”.

A che ora inizia Belve e dove vederlo

La puntata di stasera si preannuncia già un successo: le rivelazioni della top model e il suo concetto di “tradimento”, i “capricci da diva” di Cristiano Malgioglio, e ancora il momento toccante con Genny Urtis, che si racconta senza trucchi. Francesca Fagnani, come sempre, accoglie in studio Maria De Filippi, la guest star speciale di questa edizione di Belve. L’appuntamento è per le ore 21.25 su Rai2, e il programma è disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, quindi si può recuperare anche il giorno dopo.

