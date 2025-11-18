Eva Herzigova a Belve svela la verità sul flirt con Leonardo DiCaprio

IPA Eva Herzigova

Stasera 18 novembre 2025 torna Belve con il terzo appuntamento, dopo la puntata saltata la scorsa settimana. Come sempre, nelle ore precedenti all’inizio della trasmissione vengono condivise in anteprima alcune dichiarazioni degli ospiti, che sono ben quattro: Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Genny Urtis e BigMama. Sullo sgabello di Belve, di fronte a Francesca Fagnani, Eva Herzigova ha parlato del flirt con Leonardo DiCaprio, di fedeltà e di tradimenti.

Eva Herzigova, le dichiarazioni a Belve

Chi va a Belve lo sa: è il momento di togliere la maschera e di raccontare in modo onesto, a volte tagliente, la propria vita. Si toccano gli alti, i bassi, gli amori, la carriera: l’intervista di Eva Herzigova ripercorre la sua vita a 360°. Come – finalmente – la verità sul suo flirt con Leonardo DiCaprio: proprio questo, a lungo, è stato ritenuto la causa della frattura del suo matrimonio con il batterista di Bon Jovi, ovvero Tico Torres.

Ma è davvero così? La conduttrice, Francesca Fagnani, le ha chiesto: “Ora può dirlo, c’è stato un amore?”. La replica è netta: “Era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai”. E ancora sui tradimenti del marito Gregorio Marsiaj, paparazzato in pubblico mentre baciava una ragazza: “Trovo che, soprattutto se ci sono dei figli, uno deve combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante”.

Ma cosa ne pensa la Herzigova dei tradimenti? “È la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole”, e la Fagnani ha prontamente puntualizzato: “Però la donna tentatrice e l’uomo vittima della tentazione non corrisponde alla realtà”. Oltre a parlare d’amore, ha ripensato alla sua carriera come modella: “Le modelle di oggi sono modelle di Instagram”. E poi il momento in cui ha avuto un successo mondiale, con la pubblicità in biancheria: “Non ti rendi conto quando sta succedendo. Però mi sono resa conto che quell’immagine sarebbe stato difficile toglierla di dosso”.

Una vita sotto i riflettori

Eva Herzigova è tra le top model più famose al mondo; i primi concorsi di bellezza, il trasferimento in Francia, il debutto sulle passerelle degli anni ’90, le prime copertine, quelle più importanti, da Vogue a Marie Claire, e ancora le richieste degli stilisti di averla in passerella come modella (Chanel, Dior, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana). Ma, oltre alla moda, ha anche recitato al cinema, come in Soldi proibiti, L’amico del cuore. Nel 1998, al fianco di Raimondo Vianello e Veronica Pivetti, ha presentato il Festival di Sanremo. Nel 2024, invece, è tornata in passerella per Mugler, e inoltre è stata il volto della campagna primavera di Balenciaga.

Per tutta la vita sotto i riflettori, Eva Herzigova si è raccontata a Belve: l’appuntamento è per stasera, martedì 18 novembre, su Rai2, a partire dalle ore 21.25. Poiché la scorsa settimana il programma ormai cult condotto da Francesca Fagnani non è andato in onda per lasciare spazio al tennis, gli ospiti sono ben quattro, e non tre, come da tradizione. Inoltre, Maria De Filippi è la guest star fissa della stagione.

