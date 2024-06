Ascolti tv del 20 giugno, gioca l’Italia su Rai 1 e lo share è da record

Su Rai 1 la partita Spagna - Italia per gli Euro 2024 stravolge la programmazione televisiva e fa impennare gli ascolti

Fonte: Getty Images Euro 2024, Spagna-Italia

Rai 1 ha trasmesso la partita di Euro 2024, Spagna-Italia, e fa il picco degli ascolti. D’altro canto, il resto della programmazione televisiva ha poco da dire. Nessuno osa sfidare la Nazionale e sugli altri canali sono andati in onda solo film. Peggio della settimana di Sanremo.

Mentre tutto il Paese si è concentrato sulla partita degli Euro 2024, Spagna vs Italia, trasmessa in prima serata su Rai 1, Canale 5 ha mandato in onda uno dei film che ha fatto la storia del cinema, Ghost, con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg.

Italia 1 ha proposto la commedia, Tutti pazzi per l’oro, con Matthew McConaughey e Kate Hudson, mentre Rete 4 ha saltato l’appuntamento con Dritto e Rovescio che torna il prossimo giovedì e ha trasmesso il film The Terminal con Tom Hanks.

Anche gli altri canali della Rai abbassano il tono: su Rai 2 c’era il film Il vigneto dell’amore e su Rai 3 Ribelli.

Prima serata, ascolti tv del 20 giugno: la Nazionale al 57,9%, Ghost al 7,8% di share

Su Rai 1 Euro 2024 Spagna-Italia ha conquistato 12.300.000 spettatori pari al 57.9% di share (primo tempo: 12.420.000 – 57.5%, 12.190.000 – 58.3%; pre e post nel complesso: 7.429.000 – 40.9%). Su Canale5 Ghost: Fantasma è piaciuto a 1.477.000 spettatori con uno share del 7.8%. Su Rai2 Il vigneto dell’amore è la scelta di 737.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Tutti pazzi per l’oro raccoglie 556.000 spettatori con uno share del 3%.

Su Rai3 Ribelli segna 465.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rete4 Terminal totalizza un a.m. di 384.000 spettatori (2.3%). Su La7 Il Processo di Norimberga interessa 354.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 La memoria del cuore ottiene 210.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove lo spettacolo teatrale di Valentina Persia Ma che ti ridi? raduna 462.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 20 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 1.459.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 362.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 909.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.390.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Terra Amara ottiene 605.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo è seguito 1.178.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 198.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 328.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 20 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.162.000 spettatori pari al 20.6% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.967.000 spettatori pari al 22.6%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida diverte 1.116.000 spettatori (11.4%) mentre Caduta Libera raccoglie 1.741.000 spettatori (13.9%).

Su Rai2 la partita di Euro 2024 Danimarca-Inghilterra è seguita da 1.569.000 spettatori con il 14.6% (primo tempo: 1.287.000 – 14.5%, secondo tempo: 1.840.000 – 14.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 317.000 spettatori con il 2.8% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 510.000 spettatori con il 3.4%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.660.000 spettatori (11.9%). A seguire Blob segna 797.000 spettatori pari al 4.9% e Viaggio in Italia piace a 1.133.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 573.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 159.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef è seguito da 197.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 447.000 spettatori (3.1%).