Ascolti tv del 13 novembre, gioca la Nazionale e De Martino salta

IPA Gerry Scotti

La serata televisiva del 13 novembre si è focalizzata sullo sport. Rai 1 ha trasmesso la partita dell’Italia che ha giocato contro la Moldova per la qualificazione ai Mondiali 2026. Mentre su Rai 2 sono andati in onda gli ATP Finals dove Musetti ha sfidato Alcaraz.

Questi grandi eventi sportivi hanno portato qualche ritocco al palinsesto e il primo a saltare è stato Stefano De Martino. Infatti, la puntata di Affari Tuoi è stata sospesa e così Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna non ha avuto rivali diretti, anche se ha dovuto vedersela con la Nazionale di calcio.

Su Rai 3 è tornata Geppi Cucciari con Splendida Cornice, ospiti della serata sono stati Ken Loach e Carolina Crescenti. Su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto Dritto e Rovescio dove si è parlato del Decreto Sicurezza e della Manovra economica.

Canale 5 ha trasmesso il film Un matrimonio esplosivo e Italia 1 La fabbrica di cioccolato. Mentre su La7 è andato in onda PiazzaPulita.

Prima serata, ascolti tv del 13 novembre: l’Italia conquista il 26,7% di share

Su Rai 1 Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Moldavia-Italia incolla al piccolo schermo 5.643.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Un matrimonio esplosivo ha conquistato 1.738.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai2 il match di ATP Finals – Alcaraz-Musetti intrattiene 2.211.000 spettatori pari al 10%.

Su Italia1 La fabbrica di cioccolato piace a 964.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 952.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 814.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 588.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 Io prima di te ottiene 361.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna 320.000 spettatori con l’1.8%.

Access Prime Time, dati del 13 novembre: Gerry Scotti non risente della Nazionale

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.952.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.321.000 spettatori pari al 23.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.361.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.107.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.345.000 spettatori (6%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 935.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 749.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.300.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 408.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 441.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 novembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.471.000 spettatori pari al 24.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.966.000 spettatori pari al 28.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.111.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.891.000 spettatori (18.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (541.000 – 4.3%), N.C.I.S. Los Angeles conquista 534.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 591.000 spettatori con il 3.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 349.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. Miami segna 731.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.287.000 spettatori (13.1%). A seguire Blob segna 986.000 spettatori (5.3%), mentre Nuovi Eroi sigla 861.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 927.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa appassiona 1.061.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X raduna 269.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 377.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (339.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 669.000 spettatori con il 3.5%.

