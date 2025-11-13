Come sta Gerry Scoti? La voce sta tornando dopo una cura decisamente particolare, consigliata da Samira Lui

IPA Gerry Scotti sta meglio: ha seguito la cur adi Samira Lui

Immancabile l’appuntamento con La Ruota della Fortuna, considerando gli ottimi ascolti. Per questo motivo, anche se ancora senza voce, Gerry Scotti si è mostrato in studio come al solito. La sua condizione va però migliorando, anche grazie ai consigli della sua compagna di viaggio: Samira Lui.

La cura di Samira Lui

La band introduce Gerry Scotti con una cover di Sweet Home Chicago dei Blues Brothers. Il conduttore apprezza decisamente e precisa che l’avrebbe cantata con loro, se solo avesse la voce. Purtroppo per lui, non è questo il caso.

La situazione va migliorando ma è tutt’altro che al meglio. Non è rimasto però senza far nulla. Ha infatti seguito, quasi alla lettera, le indicazioni di Samira Lui. Ecco qual è la sua cura, anzi quella tramandata in famiglia:

“Sta tornando la voce. Ho preso latte e pepe, come mi ha consigliato Samira. (…) Tua nonna usava latte e pepe ma io ci ho messo anche le cozze. Mi piace l’impepata, con un po’ di panna sopra. Non so se sia stata l’impepata o il vino bianco, ma sto molto meglio”.

Un nuovo campione

La puntata ha avuto inizio con un po’ di rammarico e un verbo decisamente duro. Il campione ha fallito, dice Gerry Scotti, spiegando come abbia sfiorato il superamento della soglia record dei 300mila euro.

Un’altra chance per accumulare premi, che però non va come sperato. Nella puntata del 13 novembre ha infatti perso il titolo di campione. Ad avere la meglio è stato Riccardo, che alla prova finale ha giocato per due buste su tre, dopo aver sbagliato la prima frase.

Al suo fianco il padre, che gli ha consigliato la busta numero 3. Suggerimento accettato e 100 euro beccati, che però può cambiare con la busta numero 2. Decisamente meglio in questo caso. Dopo aver vinto 7600 euro durante la puntata, infatti, si è aggiudicato altri 10mila euro. Non un inizio da record per questo giovane campione ma, di certo, tutt’altro che negativo.

Ma quanto gli è costata quella prima frase sbagliata? Gerry tiene il pubblico, e il suo campione, col fiato sospeso. Conosce l’esito, perché l’ha già aperta, e dopo il solito minuto d’attesa ecco il responso: “La spesa per un anno da Lidl”.

Un ricchissimo premio, al quale ha diritto nonostante tutto. Ecco che il primo giorno da campione in carica si fa nettamente più roseo, in attesa della seconda chance per l’assalto ai 200mila euro, premio massimo del gioco.

