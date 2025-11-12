La Ruota della Fortuna, Gerry senza voce. E si rattrista per il campione: “Era il destino”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si rattrista

Mercoledì 12 novembre Gerry Scotti e Samira Lui tornano alla guida de La Ruota della Fortuna, il game show più seguito della tv italiana che continua a tenere incollati milioni di spettatori.

Una puntata dal sapore speciale. Il campione in carica, Gabriele, torna in studio con un obiettivo ambizioso: difendere il suo titolo e provare a superare la soglia dei 300mila euro sommando la vincita della puntata al montepremi ottenuto nelle scorse serate. Un traguardo che sembrava a portata di mano, ma che la sorte, questa volta, ha deciso di non concedergli durante la temutissima Ruota delle Meraviglie.

Gerry Scotti senza voce a “La Ruota della Fortuna”

Piccolo imprevisto in studio per Gerry Scotti, che ha condotto la puntata di mercoledì 12 novembre quasi senza voce. Il conduttore ha spiegato di aver preso un colpo di freddo, come spesso accade in questa stagione.

Nonostante tutto, Gerry non ha perso la grinta né il sorriso. Anzi, ha trasformato l’imprevisto in un momento di leggerezza, scherzando insieme a Samira Lui sul tono della sua voce e ridendo insieme al pubblico in studio. L’intesa tra i due conduttori, ormai una delle carte vincenti del programma, ha reso l’atmosfera ancora più divertente e complice.

La puntata è poi entrata nel vivo con la prima prova, Il Giramondo, tra risate, curiosità e il solito entusiasmo contagioso che ha accompagnato ogni giro di ruota dei tre concorrenti della serata.

“La Ruota della Fortuna”, Gabriele inciampa nel round delle buste

Da quando è entrato in studio, Gabriele Casti ha saputo conquistare tutti: pubblico, conduttori e telespettatori da casa. Il concorrente sardo, originario di Selegas, è diventato in 8 puntate uno dei volti più riconoscibili de La Ruota della Fortuna. Con il suo sorriso tranquillo e la grinta giusta, ha già messo da parte un bel bottino, tra montepremi e la Fiat Panda vinta nelle scorse serate.

In questa puntata, però, il gioco si è fatto ancora più duro. Gabriele è riuscito a confermarsi campione e a conquistare l’accesso all’ultimo round, la temutissima Ruota delle Meraviglie: tre buste, tre tabelloni e un’unica parola come filo conduttore. Ogni risposta corretta accende di verde una busta, avvicinando il concorrente al premio finale e facendo salire la tensione in studio.

Questa volta, però, la sfida aveva tutto un altro peso emotivo: con il denaro giusto nascosto nelle buste, infatti, avrebbe potuto battere un nuovo record e diventare il primo concorrente nella storia del programma a superare i 300mila euro di vincite.

Ma l’emozione e la tensione del momento gli hanno giocato un brutto scherzo. Preso dalla foga di rispondere, Gabriele ha sbagliato tutti e tre i tabelloni, accendendo di rosso le buste e perdendo così la possibilità di aggiungere abbastanza denaro per il record.

Un finale amaro che ha dispiaciuto il pubblico e anche Samira e Gerry, visibilmente affezionati al concorrente e pronti a fare il tifo per lui fino all’ultimo. Aprendo le buste, Gerry Scotti ha rivelato che, se avesse scelto la busta uno, Gabriele non avrebbe comunque superato i 300mila euro complessivi. “Era il destino”, ha commentato sorridendo e invitandolo a riprovare nella puntata di domani.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!