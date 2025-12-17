Ascolti tv del 16 dicembre, Sandokan non teme rivali. De Martino prova il riscatto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Rai Alanah Bloor e Can Yaman in "Sandokan"

L’epopea di Sandokan è terminata e nel migliore dei modi. Infatti, la serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi è andata oltre le aspettative della Rai. Canale 5 ha risposto alla sfida con una nuova puntata della serie turca, La Notte nel Cuore, sperando che vada meglio rispetto ai risultati del Grande Fratello.

Il resto della programmazione televisiva di martedì 16 dicembre ha visto su Rai 2 N.C.I.S. Sydney, mentre su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore criminale.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato del botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Mentre su Italia 1 è andato in onda Le Iene Show. Su La7 Giovanni Floris a DiMartedì ha ospitato Pier Luigi Bersani e Nicola Gratteri.

Nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 segue, come al solito, Gerry Scotti su Canale 5 con La Ruota della Fortuna. Ma presto l’ex ballerino di Amici ci stupirà con un nuovo lavoro.

Prima serata, ascolti tv del 16 dicembre: Sandokan chiude vincendo

Su Rai 1 Sandokan incolla al piccolo schermo 4.116.000 spettatori pari al 25.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.192.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney intrattiene 314.000 spettatori pari all’1.9%. Su Italia1 Le Iene è seguito da 1.342.000 spettatori con l’11.1%.

Su Rai3 Amore Criminale segna 846.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 546.000 spettatori (4.3%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.435.000 spettatori e l’8.9%. Su Tv8 Un Natale all’altezza ottiene 281.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 533.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 16 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.003.000 spettatori (20.5%) e Affari Tuoi arriva a 5.072.000 spettatori (24.5%) dalle 20:49 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.372.000 – 22%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.438.000 spettatori pari al 26.4% dalle 20:46 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 467.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.031.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.010.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.448.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 946.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 829.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.723.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 444.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 495.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.544.000 spettatori pari al 25.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.775.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.884.000 spettatori (14.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.707.000 spettatori (17.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (299.000 – 2.3%), 9-1-1: Lone Star conquista 307.000 spettatori con il 2% e 9-1-1 396.000 spettatori con il 2.1%.

Su Italia1 Grande Fratello segna 399.000 spettatori (3%) e Studio Aperto Mag sigla 343.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 619.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.326.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 925.000 spettatori (4.9%), mentre Nuovi Eroi sigla 805.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 10 Minuti interessa 813.000 spettatori (5%), mentre La Promessa appassiona 995.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X raduna 300.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Love Bugs conquista 195.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (319.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 734.000 spettatori con il 4%.

