La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha un nuovo lavoro senza Gerry Scotti

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Samira Lui

In onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, con il nuovo campione Morgan detto “il pirata” ancora presente dopo la vittoria di ieri. La serata, come sempre, procede scoppiettante e Samira Lui ha l’ennesima occasione per dimostrare il proprio talento. Si esercita la conduttrice che, ben presto, si troverà impegnata in un nuovo lavoro, senza la presenza del fedele compagno Gerry Scotti.

Samira Lui, a Capodanno un palco tutto per sé

Ogni città italiana si prepara ad accogliere il nuovo anno e tra i concerti di Capodanno 2026, uno dei più attesi è quello nella splendida Piazza del Campo di Siena. Protagonista della serata di San Silvestro in musica sarà Irama, il cantante vincitore di Amici che si è fatto conoscere al grande pubblico dal palco del Festival di Sanremo. Il suo compito, quello di far ballare il pubblico in piazza fino al brindisi di mezzanotte.

Irama, però, non sarà solo sul palco toscano. A introdurlo ci sarà Samira Lui, conduttrice ufficiale del Capodanno di Siena. Un lavoro che conferma il sempre crescente successo del volto de La Ruota della Fortuna. Il primo impegno di Samira senza Gerry Scotti da quando è iniziata la fortunata avventura del quiz Mediaset. Introdurre i cantanti sul palco: che per Samira Lui quello a Siena non sia che l’allenamento per il debutto sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio?

La Ruota della Fortuna potrebbe “andare in onda tutti i giorni”

Per Samira Lui, d’altronde, la notte di Capodanno potrebbe essere l’ultima occasione per prendersi una vacanza da La Ruota. C’è chi afferma che il quiz “potrebbe andare in onda ogni giorno dell’anno”. E a dirlo e niente di meno che Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset è tornato a tessere le lodi del format campione di ascolti nel consueto incontro natalizio a Cologno Monzese.

Gerry Scotti, in particolare, viene elogiato da Berlusconi per il “coraggio” e la “capacità di intrattenere”. Il patron del Biscione, riporta TvBlog, parla di una vera e propria “rivoluzione” nella televisione italiana, con La Ruota della Fortuna a rappresentare un netto “prima e dopo”. Il successo ottenuto dal quiz che fu di Mike Bongiorno ha infatti ispirato Mediaset nel rispolverare vecchi cavalli di battaglia (come, ad esempio, Ok il prezzo è giusto che potrebbe finire proprio nelle mani di Samira Lui).

“Gerry è una risorsa incredibile, un conduttore straordinario e coraggioso. – ha affermato Berlusconi di fronte all’intero staff Mediaset – Se dovessimo ragionare in termini commerciali, La Ruota della Fortuna dovrebbe andare in onda ogni giorno dell’anno”. E potrebbe succedere davvero. È quasi già certo, d’altronde, che, a differenza degli altri anni, il palinsesto non si fermerà durante la settimana sanremese, con La Ruota pronta a sfidare persino il Festival.

La grande sorpresa di Gerry Scotti

Ma torniamo alla puntata odierna che, così come Scotti aveva anticipato nei minuti iniziali, ha accolto una “grande sorpresa”. A cantare assieme alla band de La Ruota della Fortuna, è arrivato inaspettato Sal Da Vinci. Il cantante neomelodico si è esibito nel suo pezzo più famoso, il virale e coinvolgente Rossetto e caffè. Per Sal non è la prima volta a La Ruota, in passato partecipò (e vinse anche) l’edizione speciale che Mike Bongiorno dedicò ai cantanti sanremesi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!