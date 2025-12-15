Capodanno 2026, i concerti da non perdere

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Il 31 dicembre, la notte di San Silvestro, è la serata più festosa dell’anno. Una grande festa che si estende da nord a sud, con la musica a fare da protagonista. Dalle grandi metropoli ai piccoli comuni sono tantissime le città che hanno in serbo un indimenticabile concerto per il Capodanno 2026. E nessuna paura per chi non potrà prendervi parte, non mancano gli spettacoli da poter guardare comodamente da casa.

I concerti di Capodanno da non perdere

Il grande concerto al Circo Massimo di Roma

Tra gli eventi più attesi dell’ultimo dell’anno c’è il grande Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma. Ad accompagnare i cittadini della capitale verso l’anno nuovo quest’anno ci saranno tre artisti d’eccezione: Tananai, Fabri Fibra e Alessandra Amoroso. Le danze iniziano a partire dalle ore 21:00 e proseguono fino a notte fonda, con l’immancabile countdown di mezzanotte. L’ingresso, come sempre, è libero e gratuito (basta arrivare con largo anticipo).

Il Capodanno Rai a Catanzaro

L’anno che verrà, il consueto appuntamento Rai per la notte di Capodanno resta in Calabria, ma da Reggio si sposta a Catanzaro. Marco Liorni sarà per il secondo anno consecutivo alla guida del grande concerto che si terrà sul Lungomare Stefano Pugliese. Gli artisti, come sempre, saranno numerosissimi: dai grandi nomi alle nuove promesse della musica italiana e, a mezzanotte, è previsto un affascinante spettacolo pirotecnico.

Ghali a Catania

Protagonista della grande festa in Piazza Duomo a Catania sarà il trapper Ghali. Prima di lui, riscalderanno la piazza le esibizioni di Zapato, Color Indaco, Kaballà, Marina Rei e un ospite segreti che in tanti ipotizzano possano essere le concittadine finaliste di X Factor 2025 Rob e Delia.

Arisa e The Kolors a Palermo

Un duo inedito quello che, nella sera del 31 dicembre, si riunirà di fronte al Teatro Politeama di Palermo, nella splendida Piazza Ruggero Settimo. Protagonisti del Capodanno del capoluogo siciliano saranno Arisa e i The Kolors. Il divertimento, insomma, è assicurato.

Mahmood a Salerno

Si chiama Luci d’Artista la tradizionale rassegna artistica che, ormai da molti anni, illumina la città di Salerno nel periodo natalizio. Il culmine dei festeggiamenti sarà invece responsabilità di Mahmood, che la sera del 31 dicembre si esibirà in concerto in Piazza della Libertà.

I Pinguini Tattici Nucleari a Genova

Un grande palco con tanto di maxischermi e giochi di luci è già in preparazione nella grande Piazza della Vittoria a Genova. A calcarlo, poco prima dell’ultima mezzanotte del 2025, sarà il gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Vinicio Capossela a Mantova

Tra i più raffinati dei concerti di questo Capodanno quello in programma nell’intima Piazza Sordello di Mantova. Si inizia alle 21:30 con il dj-set dei Blue Mondays, mentre alle 22:00 arriva il cantautore Vinicio Capossela, che accompagnerà il pubblico con la sua musica fino allo scoccare della mezzanotte.

Max Gazzè a Crotone

Omaggia la tradizionale musica calabra il grande concerto che vedrà Max Gazzè accompagnato dai musicisti della Calabria Orchestra. Il titolo dello spettacolo è Musicae Loci e l’inizio è previsto a partire dalle ore 23:00 in Piazza Pitagora.

Mengoni e Lazza a Olbia

Nuova location per il concerto di Capodanno di Olbia che, per la prima volta, si sposta presso il porto interno, con una suggestiva arena affacciata sul mare. A calcarla, fino alla mezzanotte, Marco Mengoni. Dopo i fuochi d’artificio, Lazza avrà il compito di continuare a far ballare tutti quanti.

Le Vibrazioni a Savona

I presentatori Luca Gualtieri e Marco Anelli introdurranno il concerto delle Vibrazioni, in Piazza Sisto IV a Savona. A seguire, concluso il brindisi di mezzanotte, si inizia a ballare con la musica dei dj Fabietto e Rudy.

Irama a Siena

Siena Incanta è il nome della rassegna cultura che accompagna la città toscana verso il nuovo anno. Tra gli eventi in programma, il più atteso è senza dubbio il grande concerto del 31 dicembre nella magica Piazza del Campo, il cui protagonista sarà Irama.

Alfa a Pisa

Restiamo in Toscana ma spostiamoci nella vicina Pisa. A tenere compagnia ai cittadini della città della torre pendente ci sarà Alfa, con un grande concerto in Piazza dei Cavalieri. Le hit sono assicurate.

Francesca Michielin ad Ancona

Una voce femminile risuonerà nella grande Piazza Cavour di Ancona nella notte del 31 dicembre: si tratta di quella di Francesca Michielin.

Fedez a Oristano

È gratuito e aperto al pubblico il grande concerto in Piazza Roma. Il Comune di Oristano quest’anno ha fatto le cose in grande e, per la notte di San Silvestro, si è aggiudicato niente di meno che Fedez.

Gabry Ponte ad Alghero

Tre interi giorni di festa per Alghero. La rassegna Cap d’Any de l’Alguer prevede ben tre concerti. Il 29 dicembre arriva Raf, seguono il giorno dopo Kid Yugi e Low-Red, per concludere, il 31 dicembre, con il ritmo scatenato del dj Gabry Ponte. Il tutto in un’area allestita appositamente per l’occasione che trasforma il lungomare in un’enorme pista da ballo.

Gianna Nannini a Pescara

In Abruzzo il Capodanno è rock. Protagonista del grande concerto di San Silvestro nell’Area Risulta a Pescara sarà la grintosissima Gianna Nannini. Si inizia alle ore 21:30 e, anche qui, l’ingresso è libero e gratuito.

Max Pezzali a Sassari

In Sardegna, quest’anno, ce n’è per tutti i gusti. La città di Sassari ospiterà il leader degli 883 Max Pezzali, che si esibirà in Piazzale Segni a partire dalle 21:30. Dopo la mezzanotte lo spettacolo proseguirà con un dj set d’eccezione.

I Planet Funk a Torino

Tra i più grandi eventi del Capodanno 2026 vi è quello di Torino Time, nella serata del 31 dicembre all’Inalpi Arena. Una coinvolgente serata condotta da Beba e Marco Maccarini. Nel corso della nottata si alterneranno diversi generi musicali, dal pop all’elettronica: il rap di Beba, il rock delle Bambole di pezza (che vedremo anche al Festival di Sanremo 2026) e il suond di Irossa.

Sul palco anche le voci di Deejay Time Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il culmine dello show sarà però l’esibizione dei mitici Planet Funk. L’evento è gratuito, ma per garantirsi l’ingresso è necessario versare 5 euro di cauzione durante la prenotazione.

