Come organizzare un matrimonio la vigilia di Capodanno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio a Capodanno

Un matrimonio a Capodanno potrebbe rivelarsi un’alternativa particolarmente divertente per gli sposi più festaioli. L’atmosfera scintillante della notte di San Silvestro e il classico countdown della mezzanotte regaleranno infatti un tocco ancor più magico all’evento, facendo la gioia di amici e parenti.

Optare per dei fiori d’arancio il 31 dicembre potrebbe tuttavia non essere una soluzione adatta a tutte le coppie: vista la particolarità della ricorrenza, il piano organizzativo dovrà essere impeccabile. Procrastinare è assolutamente vietato.

Vantaggi e svantaggi di un matrimonio a Capodanno

Sposarsi la notte di San Silvestro potrebbe rivelarsi un’esperienza irripetibile per sposi e invitati. Tuttavia, è importante prendersi il tempo necessario per valutare con attenzione i pro e i contro dell’evento, compresi eventuali ostacoli come costi più alti, disponibilità limitata dei fornitori, possibili ritardi nei viaggi e gli impegni personali degli ospiti. A tal proposito, se siete particolarmente indecisi, potreste confrontarvi con un professionista del settore, come il fotografo o il wedding planner, per ascoltare il loro parere esperto sull’organizzazione di un matrimonio a Capodanno.

I vantaggi

I vantaggi di un matrimonio a Capodanno sono numerosi: nel pieno del periodo festivo, gli invitati saranno infatti già predisposti alla gioia e al divertimento, e arriveranno all’evento con lo spirito giusto. Una volta sposati, inoltre, celebrare l’anniversario proprio il 31 dicembre renderà quella notte ancora più speciale e carica di significato.

L’atmosfera natalizia, infine, avrà sicuramente grande impatto sulla location e le decorazioni: luci, fiocchi e paillettes offriranno una splendida cornice ai fiori d’arancio più moderni e informali.

Gli svantaggi

Trattandosi di una festività importante, quasi sempre un matrimonio il 31 dicembre risulterà più caro rispetto ad una cerimonia in un’altra data. Ci sono vari motivi per cui i costi tendono ad aumentare: i normali eventi di Capodanno, infatti, incidono direttamente sull’offerta e sulla domanda di determinati servizi e fornitori.

Catering, baristi, DJ o band e società di noleggio attrezzature potrebbero applicare tariffari più alti per la serata. Anche le location possono applicare tariffe maggiorate, soprattutto se desiderate l’uso esclusivo degli spazi o se offrono pacchetti comprensivi di catering e consumazioni minime.

Infine, non dimenticate i costi aggiuntivi a cui potrebbero andare incontro anche gli invitati: viaggi e alloggi sono sempre più cari nel periodo delle feste, e alcuni potrebbero non riuscire a sostenere la spesa per partecipare al matrimonio se non abitano in zona.

Consigli per organizzare un matrimonio a Capodanno

Un matrimonio a Capodanno potrebbe rivelarsi fantastico, ma servirà un po’ di pianificazione accurata per far sì che l’esperienza sia tale anche per gli ospiti. Se molti potrebbero vedere di buon occhio la possibilità di celebrare con voi l’arrivo del nuovo anno, qualcuno potrebbe invece non vivere con leggerezza il dover rinunciare alle proprie consuetudini festive.

Fare un passo in più per il benessere degli ospiti renderà quindi la serata più piacevole per tutti, inclusi gli sposi. Certo, è il vostro grande giorno, ma è anche una ricorrenza importante che ha un valore simbolico per molte persone. Per questo è essenziale curare ogni dettaglio: organizzare trasporti sicuri per il rientro, offrire qualche servizio extra come una tata in loco, oppure prevedere spuntini notturni prima della mezzanotte.

La location

Essendo la notte di festa per eccellenza, il 31 dicembre potrebbe essere una data molto richiesta, quindi è consigliabile organizzarsi con largo anticipo per assicurarsi i fornitori e la location che preferite. Ricordate che, oltre alla concorrenza di altre coppie che vogliono sposarsi quella notte, dovrete considerare anche le feste e gli eventi non collegati ai matrimoni che si tengono nella stessa data.

Alcune location, come hotel e ristoranti, potrebbero essere già prenotate se ospitano celebrazioni annuali di Capodanno: qualunque sia la vostra scelta, chiedete quindi esplicitamente di avere una sala privata per i vostri fiori d’arancio.

L’orario

La maggior parte dei matrimoni si celebra nel primo pomeriggio, ma quelli di Capodanno sono molto diversi: se volete integrare il countdown per la mezzanotte nella scaletta della cerimonia, potete prevedere l’inizio tra le 17:00 e le 19:00.

Una breve accoglienza con cocktail può introdurre la cena, che conviene servire presto in modo che gli ospiti possano poi dedicarsi ai brindisi e al ballo. Vi piacerebbe continuare la festa dopo mezzanotte? Invitate tutti a un after party notturno.

L’intrattenimento

Il Capodanno è l’occasione ideale per aggiungere un momento “wow” che gli invitati ricorderanno sempre. Che si tratti di ingaggiare ballerini professionisti, arricchire il bar con una postazione interattiva o concludere la serata con i fuochi d’artificio, l’idea è quella di sorprendere. Poiché si tratta inoltre di una ricorrenza importante, è consigliabile offrire un open bar, anche semplicemente con vino e birra. Questo eviterà che qualcuno, trovandosi davanti a una drink list costosa, inizi a desiderare di essere altrove a festeggiare.

Il look

Un matrimonio di Capodanno è l’occasione perfetta per osare anche in fatto di look. Un dress code black tie e accessori eleganti valorizzeranno sicuramente l’atmosfera festiva della serata: via libera ad abiti da sposa scintillanti, smoking in raso o velluto e capi impreziositi da paillettes, piume o dettagli metallizzati.

Se vi piace l’idea di un tema, gli outfit ispirati agli anni ’20 e al Grande Gatsby sono molto popolari per Capodanno. In alternativa, potete semplicemente chiedere agli invitati di presentarsi con i loro migliori abiti da cocktail, completi eleganti e mise da festa. Quando la mezzanotte si avvicina, potete infine sorprendere tutti distribuendo cappellini, trombette e altri accessori divertenti.

Il menù

Per celebrare i fiori d’arancio nella notte più lunga dell’anno, gli esperti consigliano di puntare su un menù che possa bilanciare eleganza e convivialità. Poiché trascorrerete molte ore in pista da ballo, potreste lasciarvi tentare da un’opzione a buffet: assicuratevi quindi che siano presenti appetizer dolci e salati in gran quantità, oppure delle food stations interattive in cui gli invitati possano comporre in autonomia il proprio piatto. Nulla vi vieta, ad ogni modo, di allestire la classica cena a tavola prima della mezzanotte.

In entrambi i casi, non potranno assolutamente mancare delle opzioni legate alla tradizione come panettone o pandoro o un piatto di cotechino con lenticchie da servire poco prima della mezzanotte, come simbolo di fortuna e prosperità per il nuovo anno.