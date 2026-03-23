Matrimonio di venerdì, come e perché organizzarne uno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Matrimonio di venerdi

Quando sono chiamati ad organizzare il proprio matrimonio, moltissimi sposi italiani continuano a puntare sul sabato. Eppure, complici i costi elevati delle nozze nel week-end ed una maggior apertura verso alternative poco tradizionali, sempre più coppie valutano la possibilità di scambiare il fatidico “sì” di venerdì.

Lo scenario è infatti drasticamente cambiato dopo il COVID: le politiche in fatto di lavoro sono diventate più flessibili, e anche di venerdì gli ospiti potrebbero riuscire a prender parte ad un evento senza particolari problemi. Con numerosi vantaggi per gli sposi.

Cosa sapere sui matrimoni di venerdì

Un antico proverbio suggerisce di evitare i giorni di martedì e venerdì per nozze, viaggi o l’inizio di nuove attività, poiché ritenuti infausti. Se fino a qualche anno fa queste credenze popolari esercitavano molto appeal sui futuri sposi, oggi i vantaggi economici e logistici associati ai matrimoni di venerdì hanno coinvinto anche i più scettici a sposarsi in questo giorno.

Se state pensando di puntare sul venerdì per il vostro sì, vi farà comodo conoscere alcuni dettagli che caratterizzano eventi di questo tipo.

A che ora iniziano i matrimoni del venerdì

Se siete decisi a venire incontro alle esigenze dei vostri amici e parenti, potreste optare per un matrimonio pomeridiano o serale. Se l’evento iniziasse alle ore 18:00, infatti, potreste allestire un’elegante cena nuziale senza che nessuno degli invitati debba chiedere un giorno di ferie a lavoro.

Quanto costa sposarsi di venerdi

Uno degli aspetti più vantaggiosi di un matrimonio di venerdì, sono sicuramente i costi ridotti rispetto al sabato. La differenza principale si nota nella location: nel caso di alcune strutture, soprattutto quelle più richieste, è possibile avere accesso a tariffe di affitto più basse (a volte anche dimezzate), poiché la domanda è minore.

Anche alcuni fornitori possono applicare prezzi diversi tra matrimoni infrasettimanali e nel week-end, permettendo di risparmiare. In particolare, i professionisti che richiedono una spesa minima applicano di solito questa restrizione agli eventi nel fine settimana: sposandovi in settimana, potrete accedere a un maggior numero di servizi.

Vantaggi di un matrimonio di venerdì

Scegliere di sposarsi di venerdì vuol dire avere accesso ad una serie di vantaggi anche cospicui.

Ci sono più disponibilità rispetto al week-end

Uno dei maggiori vantaggi è sicuramente la minore competizione. Essendo il venerdì un giorno meno richiesto, potrete disporre di maggiori opzioni per tutto, dato che location e fornitori tendono a essere più disponibili. Proprio in virtù di una minore richiesta, non dovrete neppure affrettarvi per organizzare tutto con largo anticipo, soprattutto se avete previsto i fiori d’arancio in alta stagione.

Di solito è più economico

A meno che non si tratti di un weekend festivo, un matrimonio di venerdì è generalmente più conveniente: in alcuni casi, questa scelta si traduce in un risparmio anche di migliaia di euro. Proprio perché queste date sono poco gettonate, c’è più margine di trattativa con le location.

Festeggiamenti per tutto il week end

Organizzando il matrimonio di venerdì, avrete due interi giorni di week-end da aggiungere ai festeggiamenti. Questo permette agli invitati di trasformare l’evento in una vera mini vacanza, approfittando di una pausa di 3-4 giorni. Potrete celebrare il rito venerdì e organizzare altri eventi collaterali nei giorni successivi: potrebbe trattarsi di un brunch o di un after party, oppure, in caso di un destination wedding, potrete lasciare agli invitati il tempo di godersi la città e fare i turisti per il resto del weekend.

Gli svantaggi delle nozze di venerdì

Non mancano tuttavia dei piccoli inconvenienti che potrebbero accompagnare i fiori d’arancio del venerdì.

Attenzione al rito religioso

Poiché Per la Chiesa cattolica il venerdì è un giorno di penitenza (in particolare durante la Quaresima), alcune parrocchie sconsigliano o limitano i matrimoni in questa data. Non si tratta di un divieto universale, ma cercate di visitare un numero sufficiente di diocesi per trovarne qualcuna disponibile a officiare il rito.

L’aspetto superstizioso

Se siete una coppia particolarmente superstiziosa, organizzare i fiori d’arancio di venerdì potrebbe non essere una scelta ottimale. Un antico proverbio recita: “Di Venere e di Marte non si sposa né si parte”. Nonostante questo giorno sia associato al pianeta dell’amore, secondo la tradizione non sarebbe di buon auspicio dare avvio ad un’unione matrimoniale in un giorno “nefasto”. Anche nella liturgia cristiana il venerdì è il giorno della morte di Cristo, quindi considerato poco propizio per eventi festivi.

Alcuni invitati potrebbero non riuscire a partecipare

Un forfait potrebbe arrivare anche nel week end, ma è più probabile ricevere più risposte negative (RSVP) per un matrimonio di venerdì rispetto a uno di sabato. Molti invitati potrebbero infatti avere figli a scuola, studiare oppure fare lavori poco flessibili. Se riuscite a programmare il matrimonio più tardi la sera, potreste ottenere una partecipazione maggiore, poiché gli invitati avranno il tempo di terminare la loro giornata lavorativa prima di partecipare al vostro sì.

Potrebbe esserci più traffico

Poiché il venerdì è ancora un giorno lavorativo, il traffico sarà probabilmente più intenso rispetto a sabato o domenica. Tra pendolari, uscite da scuola e possibili lavori stradali, cercate di prevedere tempi extra per gli spostamenti.

Come organizzare un matrimonio di venerdì

Per assicurarvi che tutto fili liscio, è bene osservare alcuni accorgimenti nell’organizzazione di un matrimonio di venerdì.

Un matrimonio di venerdì richiede spesso più organizzazione da parte degli invitati, quindi è utile avvisarli con un certo anticipo. Se c’è un motivo paarticolare per cui avete scelto questo giorno, potete anche spiegarlo nell’invito o nel sito del matrimonio.

Valutate una pianificazione più rapida

Se volete scegliere il venerdì per risparmiare, potrebbe essere utile organizzare tutto in tempi più a ridosso del sì, anche con pochi mesi di anticipo. È infatti più probabile che location e fornitori siano flessibili sui prezzi quando la data è vicina, e trattandosi di giornate non molto richieste questo scenario potrebbe giocare a vostro favore.

Sfruttate il vantaggio economico

Poiché i prezzi sono notoriamente più bassi, potreste migliorare alcuni aspetti del sì a cui tenete particolarmente. Alcune coppie potrebbero puntare su un menù gourmet con piatti ricercati, altre su forme di intrattenimento alternative come illustrazioni live o lettura delle carte.