Matrimonio: come organizzare rito e ricevimento nella stessa location

State pensando di organizzare sia il rito che il ricevimento di matrimonio in un’unica location? Ecco qualche consiglio per voi

Scegliere un’unica location in cui celebrare sia il rito che il ricevimento di matrimonio è un’idea apprezzata da sempre più sposi. In molti adottano questa soluzione non solo per motivi logistici, ma anche per minimizzare i viaggi degli ospiti che arrivano da lontano e rendere ancora più pregno e ricco il proprio giorno più bello.

Le opzioni a disposizione delle coppie sono moltissime, e includono spiagge e antichi castelli, ma anche spazi più moderni o abitazioni private. State pensando di organizzare il matrimonio in un’unica location? Ecco qualche suggerimento per voi.

Perché organizzare rito e ricevimento in una sola location

Sempre più coppie scelgono di organizzare sia il rito che il ricevimento del proprio matrimonio in una sola location. Una soluzione particolarmente apprezzata dagli sposi che non seguono il rito religioso, e che quindi possono approfittare anche di cornici più suggestive per scambiare le proprie promesse d’amore.

Optare per un’unica location di nozze offre infatti numerosi vantaggi. In primis, una maggior praticità da un punto di vista logistico, oltre che una maggior comodità per gli ospiti, che non dovranno effettuare più di uno spostamento per i vostri fiori d’arancio. Questa decisione potrebbe essere favorevole anche per il fattore budget, poiché scegliendo una sola cornice si minimizzano le spese per decorazioni ed affitto. Infine, per i fornitori doversi prendere cura di un unico setting sarà certamente più pratico: non dovranno affidarsi a collaboratori per addobbare e decorare più location, e non dovranno trovarsi a fare i conti con traffico e rischio di non arrivare in orario a causa degli spostamenti.

Qualunque sia la motivazione che vi ha spinti ad optare per la location unica, sappiate che organizzare design e decorazioni potrebbe essere molto più semplice di quanto vi aspettate. Il menù? Scegliete un catering di livello, e il gioco è fatto.

Come organizzare un matrimonio in un’unica location

Scegliendo di svolgere sia rito che ricevimento in un’unica location sarà impossibile cambiare totalmente arredamento e decorazioni tra le due parti della cerimonia: è chiaro che gli elementi fondamentali, come colori di pareti e pavimento, debbano restare gli stessi. Anche i pezzi decorativi più ingombranti, come gli archi o le installazioni dal soffitto, non potranno essere trasportate altrove.

Gli sposi potrebbero comunque decidere di modificare qualche dettaglio, mantenendo le stesse vibes di base. Le composizioni floreali o la segnaletica più piccola potranno ad esempio essere riposizionati, e si potrà anche decidere di ridefinire gli spazi con tovaglie per il pranzo, diverse sedie e candelieri. Una trasformazione totale, tuttavia, sarebbe molto difficile. Oltre che estremamente costosa. Se siete amanti dei cambiamenti e sognate un’ambientazione totalmente differente, la soluzione maggiormente praticabile prevede di optare per spazi diversi all’interno della stessa cornice.

Organizzare il rito

Nel decidere come organizzare gli spazi per il rito del sì, è importante scegliere degli elementi che possano avere un forte impatto anche per il ricevimento seguente. In molti casi, gli sposi optano per un arco o composizioni floreali da pavimento. Quelle utilizzate per addobbare le navate durante l’ingresso della sposa, ad esempio, possono essere riutilizzate come sfondo del photo booth, oppure come dettagli sul bancone del bar o del palco su cui si esibiranno dj o un’eventuale band durante la festa.

Attenzione ai centrotavola: qualunque sia il tipo da voi scelto, non fatevi tentare dall’idea di disporli negli ambienti già durante il rito. Si tratta infatti di decorazioni che dovrebbero essere riservate unicamente ai tavoli del ricevimento: soprattutto nel caso in cui optiate per i fiori, è necessario che siano ancora freschi e profumati, così da allietare il pasto dei vostri ospiti.

Organizzare il ricevimento

Se da un lato i fornitori da voi scelti potrebbero avere molte ore a disposizione per addobbare la location in vista della cerimonia, dovranno essere decisamente più rapidi per il ricevimento di nozze. Per questo motivo, è molto difficile che place setting e mise en place possano mostrarsi particolarmente elaborati.

Nell’organizzazione del banchetto di nozze, quindi, molto dipende dal tipo di location da voi scelta. Alcuni luoghi hanno infatti spazio a sufficienza per contenere candelabri, centrotavola e tutto il necessario per il table setting in corridoi o stanze attigue a quella da voi scelta per il sì. Se questo è il vostro caso, potete non porvi troppi limiti, in quanto basterà poco tempo per allestire la vostra sala da pranzo dei sogni.

Qualora invece il luogo da voi individuato non abbia spazio per contenere i set per il banchetto, dovrete pensare a delle alternative meno elaborate, che possano essere composte più velocemente. In ogni caso, è fondamentale consultarsi in anticipo con i responsabili della location, così da organizzare tutto per tempo.

I tempi per il cambio

La maggior parte dei cambi avvengono in un arco di tempo compreso tra 60 e 90 minuti, nel quale solitamente ci si concede un aperitivo prima del ricevimento vero e proprio. E’ infatti molto difficile prolungare il cocktail time per due ore: gli ospiti potrebbero essere particolarmente affamati, e non aver voglia di attendere a lungo prima di sedersi a tavola. Ciò vuol dire che il team dovrà lavorare più velocemente, e, possibilmente, lontano dagli invitati per non disturbarli facendo rumore.

Se volete che amici e parenti restino all’oscuro di tutto e ammirino il re-styling della location solo una volta ultimato, dovrete organizzare l’aperitivo in uno spazio esterno, così che fornitori e fioristi possano lavorare indisturbati. State attenti, ovviamente, agli ospiti più curiosi: la tentazione di sbirciare potrebbe essere molto alta.

I requisiti per lo staff

Una delle considerazioni da fare riguarda ovviamente lo staff a propria disposizione. Fate un double check con i vostri fornitori per assicurarvi che tutto sia a portata di mano e che ci sia un numero sufficiente di persone per i cambi. Organizzare la cerimonia con largo anticipo vi permetterà anche di godere maggiormente del vostro momento durante la festa.

Fioristi e planning team, a contrario, avranno le indicazioni ben chiare, e potranno concentrarsi solo ed unicamente sul room change, senza disturbare in alcun modo il vostro aperitivo con gli ospiti.

Il menù

È chiaro che nel caso in cui abbiate deciso di celebrare il banchetto in spiaggia, in un antico castello o in location che non siano dei veri e propri ristoranti, dobbiate ricorrere ad un servizio catering. L’unico fattore da considerare, in questo caso, riguarda la qualità del cibo scelto: per il menù, infatti, potete semplicemente lasciarvi ispirare dal tema del vostro sì o valorizzare le specialità locali.