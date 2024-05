Fiorai, fotografi e ristoratori: come capire se vi state affidando ai fornitori giusti

Dal budget ai servizi offerti: ecco come capire se avete scelto i professionisti giusti per il vostro matrimonio

Fonte: 123RF Fiorista di matrimonio

Che si tratti di una cerimonia intima o di una festa in grande stile, lavorare con i fiorai, fotografi e ristoratori giusti è una componente essenziale per il successo di qualsiasi matrimonio. Se da un lato recensioni e raccomandazioni degli amici possono senza dubbio guidare sulle scelte, è tuttavia necessario anche contare sul proprio istinto per circondarsi dei professionisti più adatti.

Siete nelle fasi iniziali dell’organizzazione del vostro matrimonio? Ecco qualche consiglio per capire se vi state affidando ai fornitori giusti.

Come capire se vi state affidando ai fornitori giusti: i campanelli d’allarme

Esistono diversi campanelli d’allarme che possono aiutare a capire se fotografi, fiorai e ristoratori a cui vorreste affidare le vostre nozze non rappresentano per voi la scelta migliore. Anche diversi professionisti molto validi nel proprio settore potrebbero non essere la soluzione ideale per il vostro sì: potreste, ad esempio, avere un senso estetico molto differente, oppure potrebbero non rispettare le vostre esigenze di budget.

La relazione tra gli sposi e i fornitori delle proprie nozze è basata sulla fiducia, e poiché le due parti dovranno lavorare a stretto contatto per un pieno successo della cerimonia, non si possono commettere errori. Ma quali sono i campanelli d’allarme a cui prestare attenzione per scegliere fioristi, fotografi e ristoratori giusti?

Sono molto lenti nelle risposte

Il tempo impiegato per rispondere alle vostre richieste iniziali può variare in base a molti fattori, in primis la stagione del sì e, ovviamente, il tipo di servizio prestato. Se avete quindi scelto un professionista molto gettonato, un’iniziale risposta tardiva non è necessariamente una red flag. Tuttavia, se siete una coppia per cui una comunicazione continua e trasparente è un fattore irrinunciabile, potrebbe essere più saggio rivolgersi a qualcun altro.

Attenzione, inoltre, qualora le risposte dovessero arrivare dopo più di un mese: in questo caso, si tratterebbe di un chiaro segnale di disorganizzazione o di scarsa affidabilità. In generale, anche se siete degli sposi che hanno le idee ben chiare e non necessitate di un confronto continuo con fioristi e fotografi, una scarsa comunicazione è senza dubbio un campanello d’allarme a cui prestare molta attenzione.

Promettono prezzi troppi bassi

Secondo gli esperti, tutte le coppie dovrebbero prevedere colloqui iniziali con più professionisti, così da avere un’idea più precisa su costi e servizi, e rendere più facile la ricerca di quelli maggiormente vicini al proprio gusto e stile. Qualora troviate un fornitore che si proponga di accontentare tutte le vostre richieste ad un prezzo molto inferiore a quelli medi, sarebbe meglio prestare attenzione: assicuratevi di fare tutte le domande del caso, chiedendo i costi specifici per ciascun servizio.

Un professionista che vi spieghi con onestà quali richieste non sia possibile accontentare è sicuramente più affidabile di uno che faccia promesse poco realistiche. Come regola generale, i venditori che sanno quel che fanno, sono chiari nell’esposizione dei prezzi e rispettano in gran parte le vostre richieste sono quelli su cui far ricadere la propria scelta. Sentirsi dire un “no”, per quanto difficile da digerire, potrebbe essere addirittura indice di serietà: si tratta di professionisti che faranno il possibile per lavorare al meglio senza sforare il vostro budget.

Dimenticano gli appuntamenti fissati

Se gli impegni di tutti spesso richiedono di riprogrammare un incontro, un professionista che in più di un’occasione dimentichi gli appuntamenti presi vi dovrebbe far riflettere. Organizzare un matrimonio, infatti, richiede una tabella di marcia precisa, e i forfait da parte di un fornitore potrebbero mettere seriamente a rischio l’allestimento della cerimonia: se si è troppo impegnati per stare al passo con un calendario di meeting, sarebbe forse il caso di affidarsi ad un assistente.

Ritardi ed assenze improvvise possono anche causare una mancanza di fiducia da parte degli sposi: una delle caratteristiche irrinunciabili in qualsiasi professionista è l’affidabilità, e il processo di avvicinamento al giorno del sì dovrebbe essere caratterizzato da piena fiducia e supporto reciproco.

I contratti proposti non sono chiari

Comprendere pratiche di fatturazione, deadline di pagamento e tutte le questioni contrattuali di un fornitore potrebbe rivelarsi molto difficile. Assicuratevi in primis che tutti i servizi da voi richiesti siano inseriti nella fattura: diffidate da chi richieda pagamenti extra, soldi in nero o aggiunga spese non inizialmente preventivate.

Attenzione anche a voci accompagnate da parole come “approssimativamente, circa”: chiedete ai vostri fornitori di essere molto precisi nella stesura dei preventivi, includendo anche tasse, spedizione ed eventuale IVA. Per evitare spiacevoli inconvenienti prima che sia troppo tardi, assicuratevi di leggere con attenzione ( e più di una volta) il contratto: molte coppie si limitano a scorrerlo velocemente, dimostrando fin troppa fiducia nel prossimo.

I loro servizi superano il vostro budget

I venditori, da quelli più raffinati a quelli locali, hanno un budget di riferimento: tutti possono, in linea di massima, lavorare con somme superiori o inferiori, ma non di molto. Prima di far ricadere la scelta su un professionista, quindi, assicuratevi di essere in linea con i costi dei loro servizi: la situazione peggiore in cui potrebbero trovarsi gli sposi è quella di dover sensibilmente ridurre le proprie richieste al fine di non sforare il budget previsto.

Per questo motivo, è fondamentale affrontare da subito la questione economica, per quanto spinosa quest’ultima possa essere. Questo problema può essere risolto ancor prima di un incontro preliminare: provate, ad esempio, a consultare il sito personale dell’attività, così da rendervi conto di quali siano le somme richieste e se queste ultime siano o meno in linea con le vostre esigenze. Trovarsi a collaborare con professionisti che chiedano continuamente agli sposi di spendere di più potrebbe rivelarsi un’esperienza molto frustrante, e compromettere il clima in vista del giorno del sì.

I vostri stili non sono affini

Alcuni venditori possono lavorare nel miglior modo possibile per venire incontro alle vostre esigenze e al vostro gusto estetico, ma per non correre rischi fareste meglio ad affidarvi a professionisti il cui portfolio tradisca uno stile molto vicino al vostro. Se volete organizzare un matrimonio cottagecore, ad esempio, affidatevi a fioristi esperti nelle composizioni rustiche; mentre se avete organizzato delle nozze etiche, scegliete un ristorante che si serva unicamente di materie prime biologiche.

Qualora i venditori scelti non abbiano un portfolio professionale, potreste trovare traccia dei loro lavori su account social o recandovi di persona presso il loro studio: trovarsi immediatamente in sintonia sullo stile da adottare è il primo segnale di una collaborazione positiva.