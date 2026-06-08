Sequel Wedding, cos’è e come organizzarne uno

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Sequel wedding

L’ultima tendenza in fatto di matrimoni? Organizzare un sequel wedding, ovvero una seconda cerimonia in un momento e in una location alternativa rispetto a quella del rito principale.

L’inizio di un nuovo capitolo della propria vita va infatti festeggiato in base alle proprie esigenze e necessità, e spetta agli sposi stabilire quante volte e con quante persone brindare per il proprio fatidico sì. In un mondo in cui si tende a personalizzare tutto, perché non pensare quindi ad un sequel wedding per i più cari?

Che cos’è un sequel wedding

Un sequel wedding coincide con l’organizzazione di due ricevimenti nuziali. Si tratta di una situazione in cui una coppia celebra inizialmente una cerimonia più piccola e intima (spesso un micro-wedding o una fuga romantica per sposarsi in privato) e organizza poi un ricevimento più grande in una data successiva.

Sebbene la formula più comune preveda una festa minimal seguita da un secondo evento più ampio, non esistono regole rigide: dimensioni e modalità dei due ricevimenti possono essere adattate alle esigenze della coppia e alla sua situazione personale.

Quando organizzare un sequel wedding

Non esiste un momento giusto o sbagliato per pianificare un sequel wedding, purché si concili con i vostri impegni (e quelli degli invitati), le vostre intenzioni, la vostra idea di matrimonio e il budget disponibile. Sebbene talvolta le due celebrazioni si svolgano a breve distanza l’una dall’altra, possono anche essere separate da giorni, settimane, mesi o persino anni.

Perché organizzare un sequel wedding

I motivi per cui una coppia può decidere di organizzare un sequel wedding sono molteplici. Una delle ragioni principali è il desiderio di mantenere privato l’inizio di questo nuovo capitolo della propria vita: alcune coppie, infatti, preferiscono ufficializzare il matrimonio in modo riservato o in un contesto più raccolto, senza però rinunciare alla possibilità di celebrare successivamente con un gruppo più ampio di persone.

Un altro motivo molto diffuso riguarda la necessità di conciliare culture e tradizioni diverse. Il sequel wedding può rivelarsi particolarmente adatto in caso di coppie miste che sentano la necessità di organizzare dei ricevimenti che rispettino le tradizioni di ciascuno dei partner. Anche nel caso in cui famiglia e parenti dello sposo o della sposa vivano in un’altra nazione ha senso organizzare un secondo ricevimento per festeggiare anche con loro.

Un ultimo caso può invece avere a che fare con tensioni e incomprensioni familiari. Può succedere infatti che alcune dinamiche possano influenzare questa scelta, tanto da spingere una coppia a organizzare celebrazioni separate. Infine, anche motivazioni affettive possono portare a festeggiare due volte: se una persona cara non era in grado di viaggiare o era semplicemente impossibilitata a prender parte al primo rito, gli sposi potrebbero decidere di organizzare un secondo ricevimento per averla accanto a sé. In queste situazioni, la seconda festa diventa un modo per onorare il tempo trascorso insieme e i legami affettivi.

Quanto costa un sequel wedding?

Il costo di un sequel wedding varia in base al luogo in cui si svolgono gli eventi, al numero di invitati e ai fornitori coinvolti, come location, catering, DJ e fioristi. Inoltre, anche la scelta di indossare o meno lo stesso outfit in entrambe le occasioni e altri fattori, come i viaggi, possono incidere sul costo complessivo e influenzare il modo in cui le due celebrazioni si inseriscono nel budget matrimoniale.

Nella maggior parte dei casi, i costi si mantengono tra i 10 e i 20mila euro, perché una cerimonia di questo tipo viene considerata alla stregua di un vero e proprio ricevimento di nozze. Tuttavia, mantenendo un’atmosfera più intima e una lista degli invitati ridotta, è possibile contenere i costi: se infatti il vostro sequel wedding dovesse corrispondere ad una cena minimal con gli amici più cari, il costro potrebbe aggirarsi intorno a qualche migliaio di euro.

Come organizzare un sequel wedding

Pianificare un sequel wedding significa organizzare due celebrazioni anziché una sola. Per questo motivo può sembrare un compito impegnativo. Affinché l’organizzazione risulti il più semplice possibile, quindi, è bene non farsi trovare impreparati e seguire uno schema ben preciso.

Creare la lista degli invitati

La prima cosa da fare è decidere chi parteciperà a ciascuna celebrazione. Sebbene sia consuetudine mantenere il primo evento più raccolto, non esiste alcun obbligo: potete invitare tutte le persone che desiderate. Definire con anticipo la lista degli invitati permette di avere una visione più chiara di entrambi gli eventi, facilitando l’intero processo organizzativo e il calcolo delle eventuali spese.

Assumere un wedding planner

Affidarsi a un wedding planner specializzato in sequel wedding è particolarmente utile, poiché ci sono molti più elementi da coordinare rispetto a un matrimonio tradizionale. Un professionista di questo tipo, infatti, può non solo aiutare da un punto di vista logistico, ma anche finanziario, gestendo il budget tra le due celebrazioni e consentendo agli sposi di stabilire le priorità per ciascun ricevimento.

Inoltre, i wedding planner specializzati dispongono spesso di una rete consolidata di fornitori: considerando che un sequel wedding può richiedere team differenti per ciascuna celebrazione, la loro esperienza può rivelarsi molto preziosa.

Decidere se prenotare contemporaneamente le location e le date di entrambe le celebrazioni spetta esclusivamente alla coppia, ma è importante verificare che le strutture desiderate siano disponibili e possano ospitare il numero previsto di invitati, oltre agli eventuali allestimenti e decorazioni desiderate.

Se ad esempio prevedete che la seconda celebrazione si svolga in una destinazione lontana o all’estero, è opportuno valutare attentamente i costi di trasporto e considerare una prenotazione anticipata per assicurarvi la disponibilità della data ideale. Se invece il sequel wedding è previsto a distanza di molti mesi, nulla vi impedisce di pianificarlo quando il primo ricevimento sarà terminato. In questo modo, riuscirete a godervi al massimo entrambe le celebrazioni e a smaltire un po’ dello stress accumulato.

Invitare gli ospiti

Come per qualsiasi matrimonio, invitare gli ospiti con largo anticipo è fondamentale. Nel caso di un sequel wedding, la formulazione degli inviti assume un’importanza particolare: qualcuno, non essendo stato invitato al primo ricevimento, potrebbe sentirsi escluso o non considerato. Per questo motivo, rendete subito palesi le vostre intenzioni, cercando di spedire le partecipazioni simultaneamente.

Nel caso in cui abbiate invece un sito di matrimonio, aggiornatelo oppure includete una nota nell’invito per spiegare perché state organizzando un sequel wedding. Quando le persone comprendono il motivo, partecipano con uno spirito diverso.