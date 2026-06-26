Abiti da sposa 2027, il vero grande amore passa attraverso questi nuovi modelli di tendenza

Per un’inguaribile romantica l’abito da sposa giusto rappresenta solo la ciliegina sulla torta — nuziale — nel contesto del fatidico giorno, per una fashion addicted, invece, quasi il solo motivo per cui vale la pena arrivarci. D’altra parte parliamo del frutto di una ricerca lunga mesi, se non addirittura anni, che rende complici amici, parenti e professionisti del settore e che carica il tutto di una certa magia. Senza contare che, sempre che ogni cosa vada come previsto, si avrà una sola occasione per indossarlo. Ebbene, ora che è chiaro che parliamo dell’attrazione principale, non resta che porsi una domanda: cosa ci dicono le nuove tendenze a riguardo?