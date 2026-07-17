Sì, gli shorts sono tuttora il più grande cult del guardaroba estivo. I modelli imperdibili, tra tocchi sartoriali e audaci ispirazioni boudoir

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Isabel Marant Womenswear Spring/Summer 2026 fashion show

Praticità, leggerezza, versatilità. Il più grande caposaldo del guardaroba (anche) femminile d’estate perde un pezzo, adattandosi alle esigenze al patto di non dover abbandonare la propria posizione privilegiata: stiamo chiaramente parlando degli shorts, must-have assoluto della calda stagione che, pur attraversando i secoli della moda, non ha mai perso un solo grammo della sua aura scintillante.

Un po’ dandy, un po’ romantici ma sempre sfacciatamente chic, i pantaloncini corti dell’estate 2026 hanno abbandonato la loro comfort zone dall’atmosfera casual per trasformarsi nel capo più desiderato del momento. Che si tratti di un bermuda dal rigore maschile, da indossare non solo per un meeting di lavoro, o di una impalpabile silhouette dal taglio pigiama, per godersi sessioni di shopping e aperitivi vista mare, la parola d’ordine è una: sperimentare.

Allacciate le cinture, perché abbiamo selezionato i 5 modelli di tendenza che risolveranno ogni dilemma di stile sotto il sole. Non c’è di che.

Bermuda e Jorts, a conferma che lo stile mannish è ancora il nostro preferito

Sottratti, e senza pentimento alcuno, dall’armadio maschile, da qualche tempo i bermuda sono diventati il primo alleato di stile di ogni fashion addicted sulla piazza.

A partire dallo scorso anno abbiamo iniziato a vederli sotto una luce diversa, più eleganti che mai, tanto da arrivare a sceglierli persino per contesti formali e cerimonie al posto dei soliti abiti da gran sera.

Né corti né lunghi: è esattamente in questa comoda via di mezzo che risiede il segreto della loro immensa popolarità. Dall’animo sporty e contemporaneamente chic, convincono grazie a quella versatile quanto pratica lunghezza a sfiorare il ginocchio, mista ad un non so che di sartoriale che rende immediatamente ogni mise più ricercata, mettendo d’accordo le trendsetter di tutte le età, attualmente impegnatissime nell’indossarli da mattina a sera, dall’ufficio al tempo libero.

Ma fermi tutti, perché un altro ibrido à la mode è in città, ed ha già mietuto vittime a non finire: non sono shorts e neppure jeans, ma jorts. Proprio come il nome suggerisce, dunque, parliamo della perfetta fusione fashion tra i due pezzi intramontabili appena citati.

Caratterizzato come i suoi vicini parenti da una strategica lunghezza al ginocchio, da Isabel Marant e GCDS alle grandi capitali della moda, questo modello in denim dal sapore vintage ha rapidamente scalato la classifica delle tendenze della calda stagione e il merito è tutto del suo irresistibile fascino urban.

Shorts lingerie, che adesso si sfoggiano alla luce del sole

Se la nuova idea di lusso rima con “comodità”, gli shorts in seta o raso rappresentano l’alternativa che attendevamo per affrontare il caldo in tutta sofisticatezza. Incastro perfetto tra intimo e haute couture, seducenti ma anche disinvolti, quelli dell’estate 2026 si indossano di giorno abbinati a t-shirt e ballerine mentre di sera in combo a top e scarpe con il tacco.

Versace ha fatto la propria proposta sul tema, in pedana, applicandovi l’iconica stampa bandana, Saint Laurent in color pastello mentre Nina Ricci li ha rielaborati in satin nero con profili in pizzo ton sur ton, e accostati ad una semplice camicia bianca.

Boxer in vista (sì, quelli da uomo)

Qualche state fa abbiamo visto i boxer — sì, proprio quelli vintage da uomo, a righe bianche su fondo celeste e con ampio elastico in vita — uscire dal cassetto della biancheria intima maschile ed insinuarsi nel guardaroba femminile. Ora che la lingerie si vive e indossa alla luce del sole, e trecentosessantacinque giorni l’anno, potevamo non ritrovarli tra i capi cult di stagione?

Dal non so che di ironico e tremendamente contemporanei, oggi culotte e boxer shorts si indossano con assoluta disinvoltura nei look più effortless chic del momento: d’altronde i confini tra ciò che è privato e ciò che è pubblico sembrano essersi definitivamente annullati, e tutto quel che divide le opinioni, in un modo oppure nell’altro, riscuote sempre un gran successo, lo sappiamo.

Se Rick Owens, in passerella, ha abbinato a trasparenze vite altissime, Miu Miu ha scelto la culotte gioiello per seguire questo flusso, sfoggiata sotto a capispalla ampi, camicie XXL a righe e scarpe da barca.

Micro shorts: i pantaloncini ci sono, ma non sempre si vedono

Maxi sopra, mini sotto: sembra essere questa la legge in vigore a partire dalle passerelle, questa estate. Così, mentre i bermuda conquistano celebrities e comuni mortali a colpi di minimalismo sofisticato, sul fronte opposto i micro shorts sembrano voler reindirizzare la moda verso una femminilità più sfacciata. E libera.

Cortissimi, e rigorosamente abbinati a magliette oversize o camicie maschili, stampati, a palloncino, in suede o crochet, come quelli di Missoni, questi si ripropongono ora come simbolo dell’estetica anni Duemila riletta in chiave nettamente più raffinata: non si scelgono più necessariamente se sopra a tacchi vertiginosi, piuttosto danno il meglio di loro associati a flat shoes, infradito e sneakers. L’obiettivo non è provocare ma divertirsi con le proporzioni, e prendersi meno sul serio.

Shorts in denim, il classico che non smette mai di farci innamorare

Il tempo passa, ma loro no: nell’estate 2026 — ma abbiamo ragione di credere che sarà così in eterno — gli shorts in denim non si sono ancora decisi a perdere la loro impareggiabile iconicità.

Quel piglio grunge che tra gli anni Ottanta e Novanta aveva regalato loro la fama, però, ai giorni nostri si è decisamente smussato: tolta Isabel Marant, tra le versioni più accattivanti del periodo troviamo senz’altro quella di Jacquemus, dalla silhouette balloon, a tutto volume, enfatizzata da sandali gladiatore e top corto, e a pari merito quella di Blumarine, con tanto di applicazioni a farfalla, firma riconoscibilissima della Casa di Moda, ad assicurare l’effetto wow immediato.

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